Cumhurbaşkanı Erdoğan O Eleştiriler sonrası İlk Kez Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuflaj eleştirisi sonrası ilk kez konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun eleştirisine sert şekilde yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçılarla yaptığı ziyareti ve sanaçıları savundu.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarına değinerek açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bu yola çıktığımızdan beri hiç bir gücün önünde eğilmedik. Sadece Allah'ın huzurunda secde de eğildik. Fırat Kalkanı harekatını gerçekleştirdik mi? Efeler Mehmetçikler gerekeni yaptı mı? Aynısını Afrin'de yaptık mı? Birileri afra tafra yaptılar ama biz kendi kararımızı kendimiz verdik ve Mehmetçiklerimiz, ÖSO ile oraya girdi ve o teröristleri derdest etti. Bu teröristler kuyruklarını bacaklarının arasına alıp kaçtılar. Şu an itibarıyla 3991 teröristi etkisiz hale getirdik." dedi.

Irak'ın kuzeyinde de operasyonların devam ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece Suriye'de değil Irak'ın Kuzeyinde de teröristleri etkisiz hale getiriyoruz ve bunu kendi milli silahlarımızla yapıyoruz. Modern teknoloji savunma sanayii neyi başardıysa bizde onu başaracağız. Bizim yapanlardan neyimiz eksik? Amerikanın kapısına gidersin onlardan silah isterdik. Bugün git yarın gel derlerdi. Kötü komşu bizi İHA, SİHA sahibi yaptı." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ELEŞTİRİSİNE SERT CEVAP

Sanatçılarla birlikte sınıra yaptıkları ziyarete sert tepki gösteren Kılıçdaroğlu hakkında da açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı, şu ifadeleri kullandı: "Hatay'da kongrem var. Sanatçılarla buluşuyoruz Reyhan'lıya geçiyoruz. Aman yarabbim bu ziyaret bay Kemal'i çıldırttı. Hakaret üstüne hakaret yağdırdı. Bay Kemal ofisi söyle de bari sanatçılarımız senden izin alsınlar. Sanatçılarla Hatay ziyaretimize hakaret yağdıran Bay Kemal, sen acaba ne zaman Mehmetçiğimizle birlikte oldu? Mehmetçiğimize moral vermeye gelen sanatçılarımıza hakaret etme hakkını kimden aldın. Edep Ya Hu derler. O teröristlere beraber. Onlarla kol kola yürüdü. Biz ise Mehmedimiz yanında oluruz. Davul zurna klarnet diyor sadece orada klarnet vardı.

Orası bir er meydanıdır. Bay Kemal sen er meydanına gelemezsin. Er meydanına er olanlar gelir.

Buna haddini sandıkta bildireceğinize ben inanıyorum. Bilenler bilmeyenlere bunu anlatmalı. Biz ona bakmayacağız kendi işimize bakacağız."

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