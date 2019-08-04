Cumhurbaşkanı Erdoğan: MHP ile güç birliği yapmaya devam edeceğiz

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

- Önümüzde 4 yıllık seçimsiz dönem bulunuyor, bu dönemin taşıdığı önemin farkındayız.

- Pazara kadar değil mezara kadar' diyerek çıktığımız bu yolda azimle, kararlılıkla yürüyeceğiz.

- MHP ile güç birliğine devam edeceğiz. Türk demokrasisini güçlendirecek yeni reformlara Cumhur İttifakı olarak imza atacağız.

- 14 Ağustos'ta AK Parti'nin 18. yılını kutlayacağız. 17 yılı hizmet aşkıyla geçirdik.

- Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşlarına rağmen en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık.

- Faizler düşüyor. Faizlerin düşmesiyle beraber enflasyondaki gerileme de sürecek. Piyasadaki canlanma yeniden ivme kazanacaktır.

- Birkaç milyar dolar için IMF kapılarında el açan bir ülkeyi kısa zamanda bölgenin üretim üssüne dönüştürdük. IMF bizden borç ister hale geldi. Demokrasiyi tüm kurum ve kuruluşlarıyla işler hale getirdik. Türkiye’yi dünyanın 13. büyük ekonomisi konumuna yükselttik.

- 50 milyon turisti aşar hale geldik. Turizmde ciddi bir yoğunluk yaşanıyor.

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