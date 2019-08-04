Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 19°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99679
ALTIN
257.672
DOLAR
5.5481
STERLIN
6.7656
EURO
6.1647
Kutsal topraklarda 17 Türk hayatını kaybetti!
Bakan Ersoy'dan Bayram Tatili Açıklaması! 2019 Kurban bayramı Tatili 9 Gün Olacak mı?
Sigara tiryakilerine kötü haber ! Zamlar diğer markalara da eklendi
Çocuk işçiliği neden önlenemiyor?
Adalet Bakanlığı KPSS'siz 5 Bin Ara Bulucu Alıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: MHP ile güç birliği yapmaya devam edeceğiz

AK Parti Bursa İl Başkanlığı Teşkilat yemeğinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "MHP ile güç birliği yapmaya devam edeceğiz. Yeni reformlara Cumhur İttifakı olarak imza atacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: MHP ile güç birliği yapmaya devam edeceğiz

AK Parti Bursa İl Başkanlığı Teşkilat yemeğinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "MHP ile güç birliği yapmaya devam edeceğiz. Yeni reformlara Cumhur İttifakı olarak imza atacağız" dedi.

04 Ağustos 2019 Pazar 22:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: MHP ile güç birliği yapmaya devam edeceğiz

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

- Önümüzde 4 yıllık seçimsiz dönem bulunuyor, bu dönemin taşıdığı önemin farkındayız.

- Pazara kadar değil mezara kadar' diyerek çıktığımız bu yolda azimle, kararlılıkla yürüyeceğiz.

- MHP ile güç birliğine devam edeceğiz. Türk demokrasisini güçlendirecek yeni reformlara Cumhur İttifakı olarak imza atacağız.

- 14 Ağustos'ta AK Parti'nin 18. yılını kutlayacağız. 17 yılı hizmet aşkıyla geçirdik.

- Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşlarına rağmen en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık.

- Faizler düşüyor. Faizlerin düşmesiyle beraber enflasyondaki gerileme de sürecek. Piyasadaki canlanma yeniden ivme kazanacaktır.

- Birkaç milyar dolar için IMF kapılarında el açan bir ülkeyi kısa zamanda bölgenin üretim üssüne dönüştürdük. IMF bizden borç ister hale geldi. Demokrasiyi tüm kurum ve kuruluşlarıyla işler hale getirdik. Türkiye’yi dünyanın 13. büyük ekonomisi konumuna yükselttik.

- 50 milyon turisti aşar hale geldik. Turizmde ciddi bir yoğunluk yaşanıyor.

Ayrıntılar geliyor...

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan mhp güç birliği yapmaya devam edeceğiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekrem İmamoğlu: Şehre moral geldi, daha da moralli olacağız
Ekrem İmamoğlu: Şehre moral geldi, daha da moralli olacağız
Çocuk işçiliği neden önlenemiyor?
Çocuk işçiliği neden önlenemiyor?
"Meslektaşlarımız atama beklerken bu görevlendirmeleri kabul etmiyoruz"
"Meslektaşlarımız atama beklerken bu görevlendirmeleri kabul etmiyoruz"

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim