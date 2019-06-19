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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lügatımızda yalan ve iftiranın yeri yoktur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin, "Mursi eceliyle değil öldürülmüştür. Bununla ilgili süreci takip edeceğiz. Uluslararası mahkemelerde Mısır'ın yargılanması için gereken ne varsa yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lügatımızda yalan ve iftiranın yeri yoktur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin, "Mursi eceliyle değil öldürülmüştür. Bununla ilgili süreci takip edeceğiz. Uluslararası mahkemelerde Mısır'ın yargılanması için gereken ne varsa yapacağız." dedi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 16:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lügatımızda yalan ve iftiranın yeri yoktur"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'de düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

"Lügatımızda yalan ve iftiranın yeri yoktur"
Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Bizim lügatimizde yapamayacağını söylemenin, özellikle de boş konuşmanın, hele hele yalan ve iftiranın asla yeri yoktur, olmayacaktır." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu ülkenin ve milletin boş lafa, kendini olmadığı biri gibi göstermeye, halka karşı başka konuşup arkada başka işler yapmaya karnı toktur. CHP çöptür, çukurdur, çamurdur. Şunu bilin ki şimdi gelenler de farklı olmayacaktır. Demokrasi yoluyla milli iradenin desteğiyle sandıktan çıkarak iktidar olamayacakları vehmine kapılanlar, darbelerden, krizlerden, terör örgütlerinden, siyaset mühendisliklerinden medet umar hale gelmişlerdir."

"Mursi'ye 20 dakika müdahale etmediler"
Erdoğan, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk ve tek Cumhurbaşkanı Mursi'nin vefatına ilişkin, şunları kaydetti:

"Mursi, eceliyle değil öldürülmüştür. Muhammed Mursi, mahkeme salonunda 20 dakika yerde maalesef çırpınıyor. Orada yetkililer Mursi'ye müdahale etmiyorlar. Bununla ilgili süreci takip edeceğiz. Uluslararası mahkemelerde Mısır'ın yargılanması için gereken ne varsa yapacağız. İslam İşbirliği Teşkilatı'nı göreve davet ediyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da gerekeni yapması şarttır."

"Kefenimizi giyerek bu yola çıktık"
İstanbul'da seçimlerin yenileneceğini hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Mesele bu kadar önemli. Erdoğan'ın akıbetini Mursi'nin akıbetine benzetenler Sisi zihniyetidir. İşte onun için çok çalışmamız lazım. Biz bunlardan korkmuyoruz. Biz kefenimizi giyerek zaten bu yola çıktık. Böyle de yürüyeceğiz. CHP adayına destek ya Kandil'den, ya Kandil'in güdümündeki partinin cezaevindeki eski genel başkanı Selo'dan ya da yurt dışından geliyor."

Erdoğan, "Yurt dışındaki onca mahfil, İstanbul'u kimin yöneteceğiyle niçin bu kadar yakından ilgileniyor? Biz, Londra'ya, Berlin'e, Paris'e, Viyana'ya, Amsterdam'a, Brüksel'e kimin belediye başkanı seçildiğiyle uğraşıyor muyuz?" dedi.

"Milleti kandırmaya çalışan yarın o koltuğa oturduğunda neler yapar"
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya'nın ortak yayın öncesi görüşmesini değerlendiren Erdoğan, şöyle devam etti:

 "Moderatörle CHP'nin adayı bir araya geliyor. Orada soruları konuşuyorlar. Hangi soruları soracak, nasıl cevaplar verecek? Böyle bir şey olabilir mi? Bu ne densizliktir, bu ne ahlaksızlıktır. Moderatörlük yapacaksın, bir televizyon programına çıkacaksınız ve bu televizyon programından önce soruları kalkıyorsun CHP'nin adayına veriyorsun. Daha aday sıfatı taşırken, bunca alengirli işe bulaşan, bunca yalan söyleyen, bırakınız bizi tüm İstanbul'u, tüm milleti kandırmaya çalışan, önüne gelene söven, hakaret eden CHP adayı, acaba yarın o koltuğa oturduğunda neler yapar? Allah İstanbul'u böyle bir felaketten korusun. CHP adayı görüşmeyi 2-3 dakika olarak ifade etti ama aynı odada 45 dakika kaldıkları görüntülerle ispatlandı."

"330 bin Suriyeliyi Cerablus'a gönderdik"
Erdoğan, Türkiye'ye sığınan Suriyelilere ilişkin, "Şu ana kadar 330 bin Suriyeliyi, Cerablus'a gönderdik. Durumun sakinleştiği yerlere gönderiyoruz ve göndereceğiz." dedi.

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Son Güncelleme: 19.06.2019 20:52
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan lügatımızda yalan iftiranın yeri yoktur
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