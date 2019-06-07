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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbulluların dönüşü çok önemli

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine ilişkin olarak "Vatandaşlarımızın dönüşü çok önemli" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbulluların dönüşü çok önemli

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine ilişkin olarak "Vatandaşlarımızın dönüşü çok önemli" dedi.

07 Haziran 2019 Cuma 13:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbulluların dönüşü çok önemli

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

"İstanbulluların seçim için şehre dönüşü çok önemli" diyen Erdoğan, devamında "Sandığa gitmeyenleri minimize etmek ve sıfıra yakın noktaya getirmek çok önemli" ifadesini kullandı.

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cumhurbaşkanı erdoğan istanbulluların dönüşü çok önemli
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