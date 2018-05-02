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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Başvurusunu O İsimler Yapacak

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran seçimleri için Cumhurbaşkanlığı Adaylığı başvurusunu Binali Yıldırım ile Devlet Bahçeli yapacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Başvurusunu O İsimler Yapacak

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran seçimleri için Cumhurbaşkanlığı Adaylığı başvurusunu Binali Yıldırım ile Devlet Bahçeli yapacak.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Başvurusunu O İsimler Yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurusunu  Başbakan Binali Yıldırım ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cuma günü saat 11.00'da  yapacak.

Yıldırım ile Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu birlikte yapacak.

Seçim takvimi uyarınca, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için Mecliste grubu bulunan partilerin cumhurbaşkanı adaylarının bu hafta içinde kesinleşmesi gerekiyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Nisan Cuma günü seçime yönelik adaylık muvafakatnamesini imzalayarak AK Parti grup başkanvekillerine teslim etmişti. 

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 02.05.2018 19:18
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanBinali YıldırımHaberDevlet BahçeliSon Dakika
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