Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Başvurusunu O İsimler Yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurusunu Başbakan Binali Yıldırım ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cuma günü saat 11.00'da yapacak.
Yıldırım ile Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu birlikte yapacak.
Seçim takvimi uyarınca, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için Mecliste grubu bulunan partilerin cumhurbaşkanı adaylarının bu hafta içinde kesinleşmesi gerekiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Nisan Cuma günü seçime yönelik adaylık muvafakatnamesini imzalayarak AK Parti grup başkanvekillerine teslim etmişti.
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