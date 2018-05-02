Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Başvurusunu O İsimler Yapacak

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran seçimleri için Cumhurbaşkanlığı Adaylığı başvurusunu Binali Yıldırım ile Devlet Bahçeli yapacak.