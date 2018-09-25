Cumhurbaşkanı Erdoğan : Gerekirse canımızı veririz

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak için New York’ta bulunan Başkan Erdoğan, “TÜRKEN Vakfı Geleneksel Gala Yemeği”ne ardında da Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen etkinlikte de Türk ve Amerikalı Müslüman toplumuna hitap etti. Erdoğan her iki konuşmasında da önemli mesajlar verdi. Türkiye’yi tehdit eden terör örgütlerine ABD’den meyda okuyan Erdoğan, Fırat’ın doğusuna yönelikte operasyon sinyali verdi. Erdoğan, Türkiye’nin sınırlarının hemen yanında, bir dönem PYD-YPG’li teröristler ile DEAŞ’lı canilerin işgali altında bulunan 4 bin kilometrekarelik alanda huzurun sağlandığını vurguladı.

Operasyonlar sayesinde 260 binin üzerinde Suriyeli kardeşimizin vatanlarına dönmesini sağladık. Son İdlib krizinde olduğu gibi, tek bir sivilin dahi burnunun kanamaması için diplomatik alanda yoğun çabalar yürüttük. Bu gayretlerimizin meyvesini almaya da başladık. Bir dönem teröristlerin ellerini kollarını sallayarak dolaştığı bölgelerde, bugün Suriyeli çocuklar hiçbir korku duymadan okullarına gidiyor. Afrin’de, El-Bab’da, Cerablus’ta gidiyor. İnşallah önümüzdeki dönemde Fırat’ın doğusunu da kapsayacak şekilde, Suriye’nin içindeki güvenli bölgeleri artırmaya devam edeceğiz.Ülkemize yönelik terör tehdidi son bulana, Suriye’nin geleceğine kasteden çetelerin kökü kazınana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Gerekirse bu uğurda kan dökeceğiz” diye konuştu.

Kuddüs insaflarına bırakılmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırganlığına ve müslümanların ilk kıblesi olarak kabul edilen Kudüs’ü başkent ilan etmesine bir kez daha tepki gösterdi. Erdoğan, “Amerikan ve İsrail yönetimlerinin kıblemiz, namusumuz, göz bebeğimiz Kudüs’ün hukuki statüsüne yönelik attığı illegal adımlara karşı da çok kapsamlı bir diplomatik mücadele yürüttük. İlk kıblemiz Kudüs’ü işgalcilerin insafına terk etmemekte kararlıyız. Barış şehri, üç semavi dinin mukaddes şehri Kudüs’ü, İsrail’in ihtiraslarına kurban etmeyeceğiz. İsrail ve Amerikan yönetimlerinin Kudüs’ün izzetini ve onurunu ayaklar altına alan tacizlerine karşı mücadelemizi diplomaside en üst düzeyde vereceğiz. Sözüm ona demokrasi havariliği yapan pek çok ülke, Filistinli sivillerin vahşice öldürülmesi karşısında seslerini dahi çıkarmıyor. Kendileri söz konusu olduğunda tek bir taşlarının yerinden oynamasına, tek bir camlarının kırılmasına tahammül edemeyenler, Filistinlilerin başlarına yıkılan evlerini görmezden geliyor” dedi.

Gerekirse ölmeye hazırız

SPOT: ABD’de çeşitli temaslarda bulunun Erdoğan, Fırat’ın doğusunda yuvalanarak tehdit oluşturan PYD-YPG ile DEAŞ’a karşı operasyon sinyali verdi ve ekledi: Bölgedeki çetelerin kökü kazınana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz”

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak için New York’ta bulunan Başkan Erdoğan, “TÜRKEN Vakfı Geleneksel Gala Yemeği”ne ardında da Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen etkinlikte de Türk ve Amerikalı Müslüman toplumuna hitap etti. Erdoğan her iki konuşmasında da önemli mesajlar verdi. Türkiye’yi tehdit eden terör örgütlerine ABD’den meyda okuyan Erdoğan, Fırat’ın doğusuna yönelikte operasyon sinyali verdi. Erdoğan, Türkiye’nin sınırlarının hemen yanında, bir dönem PYD-YPG’li teröristler ile DEAŞ’lı canilerin işgali altında bulunan 4 bin kilometrekarelik alanda huzurun sağlandığını vurguladı.

Operasyonlar sayesinde 260 binin üzerinde Suriyeli kardeşimizin vatanlarına dönmesini sağladık. Son İdlib krizinde olduğu gibi, tek bir sivilin dahi burnunun kanamaması için diplomatik alanda yoğun çabalar yürüttük. Bu gayretlerimizin meyvesini almaya da başladık. Bir dönem teröristlerin ellerini kollarını sallayarak dolaştığı bölgelerde, bugün Suriyeli çocuklar hiçbir korku duymadan okullarına gidiyor. Afrin’de, El-Bab’da, Cerablus’ta gidiyor. İnşallah önümüzdeki dönemde Fırat’ın doğusunu da kapsayacak şekilde, Suriye’nin içindeki güvenli bölgeleri artırmaya devam edeceğiz.Ülkemize yönelik terör tehdidi son bulana, Suriye’nin geleceğine kasteden çetelerin kökü kazınana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Gerekirse bu uğurda kan dökeceğiz” diye konuştu.

Kuddüs insaflarına bırakılmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırganlığına ve müslümanların ilk kıblesi olarak kabul edilen Kudüs’ü başkent ilan etmesine bir kez daha tepki gösterdi. Erdoğan, “Amerikan ve İsrail yönetimlerinin kıblemiz, namusumuz, göz bebeğimiz Kudüs’ün hukuki statüsüne yönelik attığı illegal adımlara karşı da çok kapsamlı bir diplomatik mücadele yürüttük. İlk kıblemiz Kudüs’ü işgalcilerin insafına terk etmemekte kararlıyız. Barış şehri, üç semavi dinin mukaddes şehri Kudüs’ü, İsrail’in ihtiraslarına kurban etmeyeceğiz. İsrail ve Amerikan yönetimlerinin Kudüs’ün izzetini ve onurunu ayaklar altına alan tacizlerine karşı mücadelemizi diplomaside en üst düzeyde vereceğiz. Sözüm ona demokrasi havariliği yapan pek çok ülke, Filistinli sivillerin vahşice öldürülmesi karşısında seslerini dahi çıkarmıyor. Kendileri söz konusu olduğunda tek bir taşlarının yerinden oynamasına, tek bir camlarının kırılmasına tahammül edemeyenler, Filistinlilerin başlarına yıkılan evlerini görmezden geliyor” dedi.

Rusya’dan destek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, Rusya’daki “Kommersant” gazetesi için Türkiye-Rusya ilişkilerine dair bir makale kaleme aldı. Erdoğan yazısında, “Soçi’de, muhaliflerin ve rejimin kontrol ettiği alanların arasında silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulmasına karar verdik.Türkiye hiçbir zaman ne sınırında ne sınırının bir başka noktasında herhangi bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecek. Son dönemde özellikle ABD tarafından PYD ve YPG güçlerine sağlanan olağanüstü desteğin maalesef devam ettiğini görmekteyiz.Rusya’nın özellikle PKK, PYD, YPG gibi terör odaklarına karşı Türkiye’nin mücadelesine destek vermesini bekliyoruz. İdlib’i biz, ılımlı muhaliflerin siyasi çözüm süreci içinde kalması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Rusya’dan destek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, Rusya’daki “Kommersant” gazetesi için Türkiye-Rusya ilişkilerine dair bir makale kaleme aldı. Erdoğan yazısında, “Soçi’de, muhaliflerin ve rejimin kontrol ettiği alanların arasında silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulmasına karar verdik.Türkiye hiçbir zaman ne sınırında ne sınırının bir başka noktasında herhangi bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecek. Son dönemde özellikle ABD tarafından PYD ve YPG güçlerine sağlanan olağanüstü desteğin maalesef devam ettiğini görmekteyiz.Rusya’nın özellikle PKK, PYD, YPG gibi terör odaklarına karşı Türkiye’nin mücadelesine destek vermesini bekliyoruz. İdlib’i biz, ılımlı muhaliflerin siyasi çözüm süreci içinde kalması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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