cumhurbaşkanı erdoğan dan yeni destek müjdesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla yeni bir destek programını hayata geçireceklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Halen küçükbaş damızlıklar için hayvan başına 25 lira destek ödemesi yapılıyor. Buna ilave olarak, önümüzdeki yıldan itibaren dişi kuzu ve oğlaklardan damızlık olarak sürüye katılan her bir hayvan için 100 lira destekleme ödemesi yapmaya başlayacağız.

Yeni projemizle küçükbaş hayvan varlığını 84 milyona yükseltmeyi, kişi başına da en az bir küçükbaş hayvan yetiştirilmesini hedefliyoruz."