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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erciyes Üniversitesi Akademik yılı açılış töreninde konuştu. Burslarla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, lisans öğrencilerinin 500 TL burs alacağı müjdesini verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erciyes Üniversitesi Akademik yılı açılış töreninde konuştu. Burslarla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, lisans öğrencilerinin 500 TL burs alacağı müjdesini verdi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 19:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erciyes Üniversitesi Akademik yılı açılış töreninde konuştu. Burslarla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, lisans öğrencilerinin 500 TL burs alacağı müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri'de yaptığı açıklamalarının satır başları şöyle;

  • Halktan kopuk, şehrinden kopuk bir üniversitenin ne kendi öğrencisine ne de memlekete bir faydası olur.

  • Üniversitemizin destekleriyle Kayseri sanayisi Anadolu kaplanları dediğimiz başarı hikayesine imza atmıştır.

  • Erciyes Üniversitesi'ne ait altyapı ve hizmet binalarının birçok bölümü Kayserili hayırseverler tarafından yaptırıldı.

  • Kayserili kardeşimizin Erciyes Üniversitesi'ne bizim üniversitemiz diyerek sahip çıktı ve destek oldu.

  • Son 16 yıldaki değişim sadece üniversite, öğretim görevlisi ya da öğrenci sayılarında gerçekleşmemiştir. Şu gerçeği görmemiz lazım. Gerek öğrenci gerek hocalarımız... 76 üniversiteden aldığımız bu sayıyı 206'ya çıkardık.

  • Geçenlerde Almanya seyahetinde sordum. Şansölye bana 3 milyon üniversite öğrencimiz vart dedi. Bizim sayımız ortada, yaklaşık 8 milyon.

  • Eser müessiriyle değerlidir. Hocalarımızda kendi değerleri olan öğrencileriyle yükseltecektir. Bu konuda kendilerine büyük görev düşüyor.

  • 16 yıl evvel burs kredi olarak ayda ne veriliyordu bu ülkede? 45 lira. Lisans öğrencilerine 500 lira vermeye başlıyoruz. Yüksek lisans öğrencilerine bin lira doktora öğrencilerine bin 500 lira vereceğiz.

  • Aynı şehirden gelmiş kimi zaman aynı mahallede oynamış gençler siyasi kamplaşmanın kurbanı oldu. Biz öğrenciye üniversiteyi aratmadık, biz üniversiteyi öğrencinin ayağına götürdük. En büyük başarımız buradadır.

  • Şu anda 81 vilayetimizin 81'inde de üniversitemiz var.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan dan öğrencilere burs müjdesi
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