Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde:Lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 550 TL'ye çıkacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Nerede ülkemize doğrultulmuş silah varsa üzerine gidip imha ettik. 17 yıl geriye gittiğimizde kalkınma, büyüme ve refah mücadelesini de ihmal etmedik. Hükümete geldiğimizde ülkemizi eğitim, sağlık, adalet ve emniyet sütunları üzerinde yükselteceğimize söz vermiştik. Eğitim bütçede hep ilk sırada yer aldı. Antidemokratik uygulamalara son verdik.

- Buradan üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. 2020'de ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu, yüzde 10 artışla 550 TL'ye çıkacak. Yüksek lisans öğrencilerine 1100, doktora öğrencilerine de 1600 TL ödenecek.

- Savunma sanayinde geldiğimizde yüzde 20 şimdi yüzde 70'e varan bir rakamı yakaladık. Türkiye milli güvenliği için istediği gibi operasyon yapabiliyorsa savunma sanayiinde geldiğimiz noktaya borçluyuz.

- Asgari ücretten memur ve emekli maaşına kadar, her alanda gelirleri buna bağlı olarak refah seviyesini fiilen yukarı çıkardık. Bugün Türkiye düşük gelir grubundan orta-üst düzey gelir grubuna yükselmiştir.

- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı çıkanlar var, biliyorum. 'Geleneklerimize aykırı' diyorlar. Yeri geliyor, biz 'Atatürk'ün partisiyiz' diyorlar. Acaba Gazi, parlamenter demokrasiyle mi idare etmişti ülkeyi? Dert başka. Kiminle geldi, AK Parti ve Cumhur İttifakı ile. Bu rahatsız ediyor. Sonunda millete gidildi, millet Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 'evet' dedi. Hani egemenlik milletindi?

- Geçenlerde ana muhalefetin parti sözcüsü çıkmış, IMF ile ilgili olarak 23.5 milyar dolardan biz devraldık. Ve bunu 2013'ün mayısında ne yaptık? Sıfırladık. Bizim IMF ile bir ilgimiz yok. Yine oradan ne yapıp ne edip iktidara çamur atabiliriz derdindeler. Atamazsın. Sizin buraya diliniz yetişmez. Her şeyden önce haddinizi bileceksiniz. Sizin bunları yapacak gücünüz takatiniz yok. Bu milletin başına IMF'yi saran sizsiniz. IMF bizden 5 milyar euro borç istedi, bunu hep söylüyorum. Arkadaşlarıma dedim ki 'Verin.' Sonra baktılar ki, 'bu çılgın Türklerin sağ solu belli olmaz, herhalde verecekler.' Almaktan vazgeçtiler.

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