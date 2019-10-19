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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'deki toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Barış Pınarı Harekatı'na değinen Erdoğan "Pazarlık sünnettir diyerek 120 saatte mutabık kaldık. Olmazsa,120 saat bittiğinde kaldığı yerden harekat devam eder" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'deki toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Barış Pınarı Harekatı'na değinen Erdoğan "Pazarlık sünnettir diyerek 120 saatte mutabık kaldık. Olmazsa,120 saat bittiğinde kaldığı yerden harekat devam eder" diye konuştu.

19 Ekim 2019 Cumartesi 17:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı paylaşımı!

Türkiye düşmanlığıyla taşlaşmış kalplere ne desek nafile. Tuzaklarını başlarına geçirdiği için öfkeleri her şeyin önüne geçmiş durumda. 

- Barış Pınarı Harekatını başlattığımız 9 Ekim tarihinden bu yana izah edilmesi mümkün olmayan tuhaf tepkiler geliyor. 

'TERÖR ÖRGÜTÜYLE MASAYA OTURACAK KADAR ALÇALMADIK'

 Sınırlarımız boyunca uzanan terör koridoru oluşumuna izin vermeyeceğiz. 

- Görüşmek, konuşmak gerekiyorsa yapıyoruz, askeri olarak vurup geçmek gerekiyorsa onu da yapıyoruz. 

- Biz terör örgütüyle masaya oturacak kadar alçalmadık. Bir devlet terör örgütüyle masaya oturmaz. Teröristlerle masaya oturmaz. Birileri oturuyor diye biz de mi oturacağız, yok böyle bir şey, bizim kitabımızda böyle bir şey yazmıyor.

- (ABD temasları)Mecburen oturup konuşmak üzere ülkemize gelme arzusu belirdi. Kendilerine Suriye meselesinin bugünlere nasıl geldiğini anlattık. Diplomasi yolunu işletme konusunda esnek olduk kendilerine 'terör örgütüyle masaya oturacak kadar alçalmadık' dedik. 

- Salı gecesi süre bitiyor. Olursa olur, olmazsa 120 saatin bittiği dakika kaldığımız yerden devam eder teröristlerin başını ezmeyi sürdürürüz. 

- Pazarlık sünnettir diyerek 120 saatte mutabık kaldık. Olmazsa, 120 saat bittiğinde kaldığı yerden harekat devam eder. 

'SALI GÜNÜ PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİZ'

Sayın Trump ile dün akşam görüştüm, bunları konuştum. Salı günü Rusya'da Soçi de olacağım. Orada Sayın Putin ile görüşeceğiz.  Bazı yerlerde Rusya'nın koruması altındaki rejim güçleri bulunuyor. Bu mesleyi Salı günü Sayın Putin'le ele alacağız. Bir hal çaresi bulmamız lazım. Aynı durum orada da geçerli. Olursa olur, olmazsa kendi planlarımızı uygulamaya devam ederiz. 

-Türkiye, en başından beri ortaya koyduğu şartlardan en küçük bir sapma göstermemiştir.

- Son olarak, 31 Mart seçimlerinde verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Sayın Devlet Bey ile birlikte bu mücadeleyi kararlı şekilde sürdürüyoruz. Bu mücadelemiz 2020 ve 2024'te de devam edecek. Pazara kadar değil mezara kadar.

​Erdoğan, kendisinden önce konuşma gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindekiler, açıklamanın bitmesinin ardından asker selamı verdi. 

Barış Pınarı Harekatı başlamasıyla birlikte milli sporcularımız girdiği müsabakalarda asker selamı vermesi dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Kayseri'de konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan da asker selamı verdi.

ERDOĞAN'DAN İSTİKLAL MARŞI PAYLAŞIMI

Erdoğan daha sonra sosyal medya hesabından İstiklal Marşı'nın bir kıtasını asker selamı verdiği fotoğrafıyla birlikte paylaştı.

İşte o paylaşım;

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan dan istiklal marşı paylaşımı
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