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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) EYT Açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işsizlik oranını yüzde 8,4'e kadar düşürdüklerini belirterek "Ülkenin başına erken emekliliği dolayanlar bedelini ödeyecek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) EYT Açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işsizlik oranını yüzde 8,4'e kadar düşürdüklerini belirterek "Ülkenin başına erken emekliliği dolayanlar bedelini ödeyecek" ifadelerini kullandı.

16 Kasım 2019 Cumartesi 19:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) EYT Açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işsizlik oranını yüzde 8,4'e kadar düşürdüklerini belirterek "Ülkenin başına erken emekliliği dolayanlar bedelini ödeyecek" ifadelerini kullandı.

ERKEN EMEKLİLİK AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işsizliği yüzde 8,4'e kadar düşürdüklerini belirterek, "Maruz kaldığımız kur, enflasyon, faiz saldırısının ardından yüzde 14'e kadar çıktı." dedi. Erdoğan, toplumda erken emeklilik ile ilgili taleplere de "Niçin erken emeklilik? Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını en güzel şekliyle alsın. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar maalesef bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler." dedi.

İstihdamda son dönemde yaşadığımız kayıpları da hızla telafi edeceklerini belirten Erdoğan, "17 yılda emekli maaşlarını 4 kata varan oranlarda artırdık. Prim ödemesine ve yılına bakmaksızın hiçbir emekli maaşının bin liranın altında kalmamasını sağladık." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların istedikleri hastaneden sağlık hizmeti alabilmekte, istedikleri eczaneden ilaçlarını temin edebildiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel sağlık sigortası şemsiyesi dışında kimseyi bırakmayacak bir sistem kurduklarını dile getirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı kampüsünde düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, kayıt dışı istihdamı yüzde 52'den yüzde 36 seviyesine indirdiklerini belirterek, "Aktif sigortalı sayısını 12 milyondan 21 milyon 410 bine çıkardık. İnsanımıza sadece iş değil, yüksek hayat standardı da sağlamayı amaçlıyoruz.Bunun için istihdam politikası geliştirilmesine önem veriyoruz." diye konuştu.

Erdoğan ayrıca, enflasyonun tek haneli rakamlara ineceğini söyleyerek, "Faiz, yüzde 40'a doğru gitmişti. Yeni Merkez Bankası Başkanımızla beraber şu anda faiz oranı yüzde 13,5'a kadar indi, daha da inecek. Enflasyon da inşallah tek haneli rakama inecek 2020'de." ifadelerini kullandı.

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