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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 11 üniversiteye rektör ataması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 üniversiteye rektör atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 11 üniversiteye rektör ataması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 üniversiteye rektör atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

23 Kasım 2018 Cuma 12:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 11 üniversiteye rektör ataması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 üniversiteye rektör atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan karara gör; 

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Arif Karademir, 

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Çakmak,

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Kaya,

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Gülfettin Çelik,

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Baran,

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüsnü Kapu, 

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sadettin Hülagü,

Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Çamsarı,

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cem Zorlu,

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bünyamin Şahin, 

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Sondan Durukanoğlu Feyiz atandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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