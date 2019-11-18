Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 15°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
106879
ALTIN
268.685
DOLAR
5.7260
STERLIN
7.4284
EURO
6.3340
AÖF Öğrencilerinin İndirimli Kart Hesabı! Ay 165 TL Cepte Kalıyor!
Çalışmadan emekli olmak mümkün mü? Çalışmadan emekli olmanın şartları neler?
Jandarma korucu alımı yapılacak! Korucu alımı ilanı ne zaman yayımlanacak?
Banka borcu olanlar dikkat! Ödeyenler kara listeden çıkıyor
Bakan Açıkladı: Belgesi Olmayanlar Bu İşleri Yapamayacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bireylerin güvenliğine yönelik tehdit devletten geliyorsa sıkıntı var demektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda konuşuyor. Erdoğan, "Hukuk külliyatımızda bireyi önceleyen bir birikime sahibiz. İyi yönetim denilen işin özünde insana ve doğuştan gelen haklarına saygı göstermek vardır. Bireylerin güvenliğine yönelik tehdit devletten geliyorsa sıkıntı var demektir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bireylerin güvenliğine yönelik tehdit devletten geliyorsa sıkıntı var demektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda konuşuyor. Erdoğan, "Hukuk külliyatımızda bireyi önceleyen bir birikime sahibiz. İyi yönetim denilen işin özünde insana ve doğuştan gelen haklarına saygı göstermek vardır. Bireylerin güvenliğine yönelik tehdit devletten geliyorsa sıkıntı var demektir" ifadesini kullandı.

18 Kasım 2019 Pazartesi 12:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bireylerin güvenliğine yönelik tehdit devletten geliyorsa sıkıntı var demektir

Halkının sahip çıktığı bir ülkeyi hiçbir gücün ve etkinin yıkabilmesi mümkün değildir. Bugünün dünyasında vatandaşıyla güçlü bağlar tesis edemeyen devletlerin iç ve dış müdahalelere karşı çok daha korunmasız kaldığını görüyoruz.

Kendi insanının sesine kulak vermeyen, sıkıntılarına çözüm yolu aramayan, tam tersine itirazları hoyratça bastırmaya çalışan devletler çok büyük acılar ve yıkımlarla karşılaşabiliyor. İnsan merkezli olmayan her yapının ve her anlayışın eninde sonunda yıkılmaya mahkum olduğunu unutmadık.

​Milletimizin kamu kurumları karışsındaki hak arayışını ne

kadar çoğaltır, çeşitlendirir ve etkin hale getirirsek devletimizin o derece güçlü olacağına inanıyorum.

Türkiye olarak köklü reformlarla geçmişteki hataları giderdik. Milli iradeyi demokrasimizin merkezine yerleştirdik. Önümüzdeki dönemde devlet ile millet arasındaki bağı güçlendirecek adımlar atmayı sürdüreceğiz.

Yıllardır terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar pek çok tehditle yüzleşmemize rağmen dimdik ayakta kalmayı ve gücümüzü sürekli arttırmayı başardık.

70 yıllık çok partili demokrasi tecrübemiz var. Hukuk külliyatımızda bireyi önceleyen bir birikime sahibiz. İyi yönetim denilen işin özünde insana ve doğuştan gelen haklarına saygı göstermek vardır. Şayet bireylerin güvenliğine, huzuruna yönelik tehdit devletten geliyorsa sıkıntı var demektir.

Dünyada en az gelişmiş ülkelere veya mültecilere en büyük desteği veren ülke Türkiye'dir. Biz varil bombaları altında inleyen ve oralardan kaçan insanları asla ve kat’a o varil bombalarına teslim etmeyiz. Çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü severiz.

Birileri petrol paylaşımının içinde. Bizim önümüze de bunu getirdiler. 'Bizim derdimiz petrol değil' dedik, bizim derdimiz insan. Petrol için terör örgütleriyle kol kola girmekten çekinmeyen birçok ülke varken biz bu konuda da onurlu duruşumuzu koruyoruz.

Daha da trajikomik olanı kendi güvenliğimizi sağlamak için attığımız meşru adımlar sebebiyle yaptırım tehditlerine maruz kalmamızdır. Tarih bu olup bitenleri kayda alıyor.

Bugün inşa ettikleri duvarlar gerisinde umarsızca özgürlük ve refah tiyatrosu oynayanlar, yarın sırça köşkleri başlarına indiğinde diğer insanların neler hissettiklerini çok iyi anlayacaklardır.

Terör örgütlerini kendimizden uzak tutmakla yetinmiyor, bizzat inlerine girip imha ediyoruz. DEAŞ'tan El-Kaide'ye, PKK/YPG'den, FETÖ'ye kadar ülkemizi ve dünyayı tehdit eden ne kadar terör örgütü varsa hepsiyle mücadele halindeyiz. Türkiye, tüm bu çabalarıyla sadece kendi güvenliğini ve huzurunu sağlamakla kalmıyor aynı zamanda tüm uluslararası toplumun vicdan borcunu da ödüyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Kaynak:Sputnık

Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan bireylerin güvenliğine yönelik tehdit devletten geliyorsa sıkıntı var demektir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mansur Yavaş, 200 günde yaptıklarını anlattı!
Mansur Yavaş, 200 günde yaptıklarını anlattı!
MHP'den 'vatandaşlık için kurs' teklifi!
MHP'den 'vatandaşlık için kurs' teklifi!
AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: Başkanlık sisteminin sürdürülebilir olmadığını düşünüyorum
AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: Başkanlık sisteminin sürdürülebilir olmadığını düşünüyorum

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim