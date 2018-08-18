Cumhurbaşkanı Erdoğan bin 380 oyla yeniden AK Parti genel başkanı!

AK Parti 6. Olağan Kongresi Ankara'da tamamlanmak üzere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bin 380 oy alarak yeniden Ak Parti genel başkanı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1380 oyla yeniden Akp Parti genel başkanı oldu. AK Parti'nin yeni Merkez Karar Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Parti içi Demokrasi Hakem Kurulu ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu gibi önemli listelerde belli oldu.

AK Parti 6. Olağan Kongresi Ankara'da tamamlanmak üzere, kongre'de AK Parti'nin yeni kurulları da belli oldu. Buna göre, 50 kişilik MKYK listesinde 15 kadın, 29 yeni üye yer aldı. Listedeki 42'si 27'nci dönem milletvekili ve milletvekili olmayan 8 isime yer verildi.

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