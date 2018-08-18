Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Cumhurbaşkanı Erdoğan bin 380 oyla yeniden AK Parti genel başkanı!

AK Parti 6. Olağan Kongresi Ankara'da tamamlanmak üzere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bin 380 oy alarak yeniden genel Ak Parti başkanı oldu.

banner396

Cumhurbaşkanı Erdoğan bin 380 oyla yeniden AK Parti genel başkanı!

AK Parti 6. Olağan Kongresi Ankara'da tamamlanmak üzere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bin 380 oy alarak yeniden genel Ak Parti başkanı oldu.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan bin 380 oyla yeniden AK Parti genel başkanı!

AK Parti 6. Olağan Kongresi Ankara'da tamamlanmak üzere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bin 380 oy alarak yeniden Ak Parti genel başkanı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1380 oyla yeniden Akp Parti genel başkanı oldu. AK Parti'nin yeni Merkez Karar Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Parti içi Demokrasi Hakem Kurulu ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu gibi önemli listelerde belli oldu.

AK Parti 6. Olağan Kongresi Ankara'da tamamlanmak üzere, kongre'de AK Parti'nin yeni kurulları da belli oldu. Buna göre, 50 kişilik MKYK listesinde 15 kadın, 29 yeni üye yer aldı. Listedeki 42'si 27'nci dönem milletvekili ve milletvekili olmayan 8 isime yer verildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan bin oyla yeniden ak parti genel başkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muharrem İnce İstanbul'a Aday Olacak mı?
Muharrem İnce İstanbul'a Aday Olacak mı?
AK Parti'de kritik gün!
AK Parti'de kritik gün!
'Hükümet Dolarları 7 Liradan Bozduranları Açıklasın'
'Hükümet Dolarları 7 Liradan Bozduranları Açıklasın'

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim