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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin hanımını yakaladık!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IŞİD'in ABD tarafından öldürülen lideri Ebubekir el Bağdadi'nin eşinin Türkiye tarafından yakalandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin hanımını yakaladık!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IŞİD'in ABD tarafından öldürülen lideri Ebubekir el Bağdadi'nin eşinin Türkiye tarafından yakalandığını duyurdu.

06 Kasım 2019 Çarşamba 14:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin hanımını yakaladık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

  • İlahiyat mezunları öğretmenlik için görev almakta niye tereddüt ediyor? İlahiyat mezunları nedense öğretmen olmak için gayret etmiyor. Birçok İmam Hatip'te Kuran dersleri boş geçiyor.
  • Din Kültürü ve Ahlak Dersi'ne hoca bulunmuyor dersem yalan söylemiş olmam. Karşımda bu mevcut durumu alt üst edecek bir nesil görüyorum. Bunu halledin. Ülkemin dört bir yanında sizi görev bekliyor

    'Dindar gençlik yetiştiği zaman tinerciyi, hırsızı, alkolikleri görmeyiz'

  • Ben 'Dindar Gençler' dedim, İmam Hatip mezunu bazı sözde köşe yazarları bile bana saldırdı. İnşallah dindar bir gençlik, dindar bir nesil sizin ellerinizde yetişecek. Dindar gençlik yetiştiği zaman tinerciyi, hırsızı, alkolikleri görmeyiz. Dindar gençlik bilecek ki alkol haramdır.
  • Dindar neslin olduğu bir ülkede, inanıyorum ki tüm manevi değerler bir anda yüksek bir sıçrama yapacak ve birbirini menfaat, makam, mevki için değil Allah için seven bir millet ortaya çıkacaktır.
  • Yedi düvel üzerimize saldırıyor. Peki onlar üzerimize saldırıyor diye biz geçmişte olduğu gibi sünepe durumuna geçip, yanaklarımızı çevirip 'tokatlayın' diyecek miyiz? Diyemeyiz. Onun için dik durmaya mecburuz.

  • 'Bağdadi'nin kız kardeşini, eniştesini Suriye tarafında yakaladık'

  • Bağdadi kendini tünelde imha etti. Biz de hanımını yakaladık ama bakın yaygara yapmadık, ilk defa şimdi bugün açıklıyorum. Aynı şekilde kız kardeşini, eniştesini, onları üstelik de Suriye tarafında yakaladık. Şu anda biz bu noktada çalışmalarımızı en güçlü şekilde sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz.
  • Terörist, kendi sapkın davası için gözünü kırpmadan masumların kanını döken kişidir. Bu bakımdan Müslüman'dan terörist olmaz. Utanmadan, sıkılmadan 'İslami terör' ifadesini kullanan Batı'nın önce aynaya bakması lazım. Eğer terörist arıyorsanız onlar sizde.
  • İslam'ın adını kullanarak terör faaliyeti yürütenlerin tamamının üzerini kazıyın, altından İslam düşmanları çıkacaktır.
  • FETÖ'nün gerçekte ne olduğunu görmek istiyorsanız elebaşlarının nerede, kimlerin himayesinde yaşadığına bakınız.

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