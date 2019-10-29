Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri kapsamında Anıtkabir'e ziyarette bulundu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması üzerine Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
- 9 Ekim'de başlattığımız ve kısa sürede başarılı olduğumuz Barış Pınarı Operasyonu'yla kararlılığımızı bütün dünyaya gösterdik. Ruhun şad olsun.
Anıtkabir'i Ziyaret #29Ekim https://t.co/aVN3LAi3r2— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 29, 2019
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