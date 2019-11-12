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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni danışman!

Atama kararları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Şeyda Nur Karaoğlu Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na görevine atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni danışman!

Atama kararları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Şeyda Nur Karaoğlu Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na görevine atandı.

12 Kasım 2019 Salı 07:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni danışman!

Cumhurbaşkanlığı, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ilişkin atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

KARAOĞLU, CUMHURBAŞKANI DANIŞMANLIĞI'NA ATANDI
Karara göre, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na Şeyda Nur Karaoğlu atandı. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliklerine; İbrahim Acarlı (Yargıtay), Ahmet Hüsrev Vural (Danıştay), Prof. Dr. Mahmut Koca (Ceza Hukuku), Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar (İdare Hukuku), Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu (Anayasa Hukuku), Av. Ünsal Toker (Türkiye Barolar Birliği), İsmail Kurul (Devlet Denetleme Kurulu Üyesi), Hayrettin Kurt (Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü) ve Hakan Öztatar (Adalet Bakanlığı) getirildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan iş müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcısı Rahman Gülay atandı.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Ahmet Altay Cengizer merkeze alındı. Dışişleri Bakanlığı'nda açık bulunan Dış Politika Danışma Kurulu üyeliklerine Mehmet Ferden Çarıkçı ve Aydan Yamancan atandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcılıklarına Engin İlseven ve Mehmet Özdemir, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Ismuk atandı.

3 İLİN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI
Milli Eğitim Bakanlığı'nca Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin ve Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan görevlerinden alındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda açık bulunan Yozgat İl Müdürlüğü'ne, Çankırı İl Müdürü Yusuf Möhür getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Ahmet İpek ile Rehberlik ve Teftiş Başkanı Süleyman Değerli, görevlerinden alındı.

Ayrıca, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal da görevden alınırken yerine Barış Saylak atandı.
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Volkan Mutlu Coşkun atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda açık bulunan Denetim Hizmetleri Başkanlığı'na da Vedat Çakıroğlu getirildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

DHA

Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan a yeni danışman
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