Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020 yılına ait bazı müjdelerimizi paylaşmak istiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'nda konuştu.

"Ziraat Bankamız inşallah çiftçilerimizle, çok daha etraflıca, geniş kapsamlı ve kredide bugüne kadar alışılmışın dışında bir dayanışmayı sürdürecektir" diyen Erdoğan, "Milletimizin gıda güvenliğini garanti altına almak, her ülke gibi Türkiye için de bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir. Türk tarımını, küresel şirketlerin, sadece kar odaklı çalışan çarkı içinde kesinlikle ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Temel tarım ürünlerinde dışa bağımlı olmak, en az savunma sanayisinde dışa bağımlılık kadar tehlikelidir" şeklinde konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Tarımsal hasılada dünyada yedinci, Avrupa'da ise birinci sıradayız. Fındık, kiraz, kayısı ve ayva üretimde dünya lideriyiz. Dünyanın 195 farklı ülkesine bin 690 tarım ürünü ihraç ediyoruz."

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ata Tohumu Projesi'yle, ülkemiz gen kaynaklarını oluşturan bitki çeşitlerinin koruma altına alınmasını sağlıyoruz. Dünyanın üçüncü büyük tohum gen bankasını 250 bin örnek kapasiteyle Ankara'da hizmete açtık. 20 yıl önce 'Acaba Avrupa'da, Amerika'da nerede tohum buluruz da biz bunu çiftçimize dağıtırız?' diye koşturup duruyorduk. Şimdi neredeyiz? Tohum ihracatımızı 11 kat artırarak 102 bin tona, ihracat rakamımızı ise 152 milyon dolara yükselttik."

'Soruna kalıcı çözüm getireceğiz'

Erdoğan, Tarım Şurası kararlarıyla ilgili olarak da "Arazi toplulaştırma ve sınıflandırma işlemlerini hızlandırarak projeyi 10 yıl içinde tamamlayacağız" dedi.

Miras mevzuatını geliştirerek tarım arazilerinin bölünmesi sorununa kalıcı çözüm getirileceğini belirten Erdoğan, "Toprak Bilgi Sistemi'ne bağlı tarımsal arazi kullanım planları hazırlayacağız" ifadesini kullandı.

'Su kanunu çıkaracağız'

Erdoğan, "Kırmızı et sektörünü hafife almayacağız, ürünlerini hafife almayacağız. Küçük ve büyükbaş hayvancılıkta yerli ırkların muhafazasına ve ıslahına yönelik çalışmalara ağırlık vereceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkedeki su kaynaklarının verimli yönetilebilmesi amacıyla Su Kanunu'nun çıkarılacağını belirtti.

'2020 yılına ait bazı müjdelerimizi de paylaşmak istiyorum'

“Tarım ve Orman Şurası vesilesiyle sizlerle ve aziz milletimizle 2020 yılına ait bazı müjdelerimizi de paylaşmak istiyorum” diyen Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Ülkemizdeki besicilik sektörünün korunmasına verdiğimiz önemi gayet iyi biliyorsunuz. Bu anlayışla son 1,5 yılda zorunlu olmadıkça et ithalatı yaptırmadık. Besilik hayvan için Kasım ayıyla beraber yeni ithalat müracaatı almıyoruz. İnşallah bu hassasiyetimizi 2020’de de devam ettireceğiz.

Su ürünleri konusunda yeni bir dönemin kapısını açan kanun değişikliği Meclisimiz tarafından kabul edildi. Balık yetiştiricilerine desteklemelerimiz ödendi. Toplamda 15 bin kıyı balıkçımızı ilgilendiren desteklemeleri de inşallah önümüzdeki ay ödeyeceğiz.

Avrupa’nın ve ülkemizin ilk tarıma dayalı ihtisas organize su ürünleri yetiştiricilik bölgesini, 16 bin 500 ton kapasite ile kuruyoruz.

'Orman çalışanlarının prefabrik evler edinmelerini sağlayacağız'

Ormancılık faaliyetlerinde çalışan vatandaşlarımızın, arazi şartlarında güvenli, sağlıklı ve konforlu bir şekilde barınmalarını teşvik edeceğiz. Bu amaçla orman çalışanlarının, maliyetinin yüzde 20’si hibe, kalan kısmı faizsiz kredi şeklinde olmak üzere prefabrik evler edinmelerini sağlayacağız.

Çiftçimize ek gelir temini kapsamında 'Bin Köye Bin Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi' kurulmasını hedefliyoruz.

Yazılımı, tasarımı, üretimi yerli ve milli elektrikli traktörümüzün tanıtımını Hasat Bayramında Polatlı’da yapmıştık. Şimdi de, elektrikli traktörün farklı bir modeli ile kendi yürür ilaçlama makinası üretim aşamasına geldi.

'Sofralık zeytinin kilosuna 15 kuruş destek vereceğiz'

Bitkisel üretimimizi önümüzdeki yıl yüzde 5 artırarak, yaklaşık 125 milyon tona yükseltmeyi planlıyoruz. Sertifikalı tohum üretimimizi de yine yüzde 5 artırarak 1,2 milyon tona, tohum sektörümüzün pazar büyüklüğünü ise 1,4 milyar dolara çıkarmayı hesaplıyoruz.

Cumhuriyet tarihinde ilk defa sofralık zeytini 2019 yılında Fark Ödemesi Desteği kapsamına aldık. Sofralık zeytinin kilogramına 15 kuruş destek vereceğiz.

'Sürüye katılan hayvan başına ilave 100 lira destek vereceğiz'

Önümüzdeki yıl küçükbaş hayvan varlığını artırmada inşallah hamle dönemimiz olacak. İnşallah 56 milyon küçükbaş rakamını yakalamak istiyoruz. Küçükbaş sürü büyütme projesi kapsamında sürüye katılan hayvan başına ilave 100 lira destek vereceğiz.

Ülkemizin tavukçuluk üretimini garanti altına alacak sistemi kurduk. Böylece yılda 220 bin adet yerli et ve yumurta amaçlı damızlık civciv üretimi yapılmasını sağlıyoruz. Bu damızlıklar kullanılarak 30 milyon tavuk üretilebilecektir.

'Korunan alan sayısını 599'dan 605'e çıkaracağız'

Çay üreticimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Önümüzdeki yıl yaş çay alım miktarı 650 bin tona, ihracat dahil kuru çay satışı da 115 bin tona çıkacak. Doğal kaynaklarımızı korumaya devam edeceğiz. Korunan alan sayısını 599’dan 605’e çıkaracağız. Orman varlığımızı 2020 yılı sonunda 22,9 milyon hektara ulaştıracağız. Zirai don tahminlerini 493 ilaveyle 922 ilçemizin tamamına yaygınlaştırıyoruz. Baraj sayımızı 841’den 856’ya çıkarmayı ve depolama hacmini 178 milyar metreküpe ulaştırmayı hedefliyoruz."

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