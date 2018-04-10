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Cumhurbaşkanı: Bu Adamın Kim Olduğunu Herkes Anlasın

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Akkuyu Nükleer Santraline açıklamasında değinirken Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepkisini dile getirdi.

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Cumhurbaşkanı: Bu Adamın Kim Olduğunu Herkes Anlasın

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Akkuyu Nükleer Santraline açıklamasında değinirken Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepkisini dile getirdi.

10 Nisan 2018 Salı 11:59
Cumhurbaşkanı: Bu Adamın Kim Olduğunu Herkes Anlasın

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuian Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

Hatay'daki karakol ziyaretimiz birilerini rahatsız etmiş olmalı ki oraya giden sanatçı dostlarımıza hakaret etmeye kalktılar. Gerek biz gerekse sanatçılarımız hak ettiği cevabı kendilerine verdik.

Nasıl olur da bu ülkenin bir sanatçısı askerine desteğine giden sanatçısına kem söz söyleyebilir, aklımız almıyor. Bulunduğumuz makam bu hakaretleri kabul eden makam değildir. Bulunduğumuz makam o kişilere akıllarının alacağı şekilde gerektiğinde cevabını vermesi gerken makamdır.

Şimdi duydum ki Hatay'a gidiyormuş. Hayırdır, günaydın ne oldu? O zaman yapman gereken bir şey var. Postalın eksikse sana postal gönderelim. Olur ya parkan falan eksikse onu da gönderelim. Şunu bilmen lazım, bu ülkede biz askerimizle doğduk askerimizle yürüyoruz.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI

Size rağmen Fırat Kalkanı Harekatını yaptık. Bay Kemal'e rağmen Zeytin Dalı Harekatı'nı yaptık. Bu sabah itibariyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 071. Kuzey Irak'ta etkisiz hala getirilen terörist sayısı 337. Yurtiçinde etkisiz hale getirilenlerin sayısı 165.

KİM OLDUĞUNU HERKES ANLASIN

Biz şehitlerimizle beraberiz. Biz Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiz. Bay Kemal ve işbirliği yapan koalisyon ortaklarının böyle bir derdi yok. Onların derdi bu ülkeyi bölmek parçalamak. Hakkari'de miting yaptığında bir tane Türk bayrağı var mıydı? Yenikapı için bize önce hayır dedi, baskılar aldı sonra geleceğine dair haber geldi. Bunları bilmemiz lazım. Bunları milletime anlatayım ki bu adamın ne olduğunu herkes anlasın. Cibiliyetini anlasın. Karakter başka bir meseledir. Sandık önümüze geldiği zaman hesap sormaya var mıyız? Bu sözle lafla olmuyor. Bu çalışarak olacak, kapı kapı dolaşarak olacak.

60 YILLIK RÜYA: NÜKLEER SANTRAL

Salı günü ülkemiz açısından tarihi bir hadiseye şahitlik ettik. Türkiye'de bir ilk, bunu AK Parti iktidarı yapıyor. Mersin Akkuyu'da 60 yıllık rüya olan ilk nükleer güç santralinin temelini Rusya lideri ile attık. 4 etabı olan bu güç santralinin yaptırım bedeli 22 milyar doları bulacak. Akkuyu devreye girdiğinde Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzd 10'unu karşılayacak. Gençlerimiz şu anda Rusya'da eğitim alıyor.

Bu katliamı yapanları lanetliyorum, bedelini ağır ödeyecekler.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaErdoğanAkkuyuKemal Kılıçdaroğlu
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