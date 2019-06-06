Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Kato Dağı’nın zirvesine çıksanız abdestinizi zor tutarsınız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Kato Dağı’nda askerlerle birlikte kıldığı namazda A Haber canlı yayına geçmiş, bu esnada bayram namazını kılan sivil ve askerlerin arasında namazı karıştıranlar olmuştu.

Soylu’nun da yer aldığı video sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Soylu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Namazı kıldıran hoca, müftü vekilimiz, şaşırdı rükuya gideceğine secdeye gitti. Ben de hocanın arkasındayım, rükuya gidip 3 defa 'Sübhane Rabbiye'l-Azim' dedim hocayı uyardım, hoca hemen kalktı. Sosyal medyada kıyamet koptu o aşağıya eğildi, o yukarıya. Ömründe namaz kılmayan adamlar, cami yolu bilmeyen adamlar hepsi konuşmaya başladı" demişti.

Konu ile ilgili bir diğer açıklama da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlarından birisi olan Ahmet Selim Köroğlu'ndan geldi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Köroğlu şunları söyledi:

"Sayın Bakan Süleyman Soylu'nun Kato Dağı zirvesinde kıldığı bayram namazında imamın heyecandan yaptığı hatayı diline dolayanlar, siz Kato Dağı'nın zirvesine çıksanız abdestinizi zor tutarsınız."

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