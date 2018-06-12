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Cumhurbaşkanı Adaylarının Nerede Oy Kullanacağı Belli Oldu

Cumhurbaşkanı adaylarının 24 Haziran seçimlerinde nerede oy kullanacakları belli oldu. İşte 6 Cumhurbaşkanı adayının 24 Haziran seçiminde oy kullanacağı yer.

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Cumhurbaşkanı Adaylarının Nerede Oy Kullanacağı Belli Oldu

Cumhurbaşkanı adaylarının 24 Haziran seçimlerinde nerede oy kullanacakları belli oldu. İşte 6 Cumhurbaşkanı adayının 24 Haziran seçiminde oy kullanacağı yer.

12 Haziran 2018 Salı 16:08
Cumhurbaşkanı Adaylarının Nerede Oy Kullanacağı Belli Oldu

Liderlerin oylarını kullanacağı sandıklar belli oldu.

24 Haziran Genel seçimleri için geri sayımda son günlere girilirken, seçmenlerin en çok merak ettiği konuların başında parti liderlerinin nerede oy kullanacağı sorusu oldu.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan her sene olduğu gibi bu yıl da oyunu İstanbul'da kullanacak. Erdoğan'ın burada oyunu kullandıktan sonra Ankara'ya gitmesi bekleniyor. Cumhur ittifakının Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan, seçim sonuçlarını AK Parti Genel Merkezi'nden takip edecek.

Cumhuriyet Halk Partisinin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise oyunu memleketi Yalova'da kullanacak. Muharrem İnce, aday olurken parti rozetini çıkarmıştı. İnce'nin  seçim sonuçlarını nereden takip edeceği henüz bilinmiyor. Muharrem İnce'nin CHP Genel Merkezi'ne gitmesi beklenmiyor.

İYİ Parti Genel Başkanı ve partinin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener de oyunu İstanbul'da kullanacak. Akşener, oy kullanma işlemini tamamlanmasının ardından Ankara'ya gidecek ve partisinin Genel Merkezi'nde partililerle birlikte seçim sonuçlarını takip edecek.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek de İstanbul'da oy kullanacak liderler arasında. Oyunu kullandıktan sonra Doğu Perinçek seçim sonuçlarını İstanbul'da takip edecek.

Ankara'da oy kullanacak tek cumhurbaşkanı adayı ise Saadet Partisinin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu olacak. Karamollaoğlu, oyunu kullandıktan sonra partisinin genel merkezine geçecek ve sonuçları buradan takip edecek.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş oyunu tutuklu bulunduğu Edirne Kapalı Cezaevi'nde kullanacak. Demirtaş seçim sonuçlarını da burada televizyondan takip edecek. Sonuçlar netleşirken avukatı ile istişare edebilecek.

(HABERTÜRK)

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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