Cumhurbaşkanı 2 kurumun adını değiştirdi!..

Dernekler Dairesi Başkanlığı'nın ismi Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü olarak değiştirildi. "Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de bugün yayımlandı.

Dernekler Dairesi Başkanlığının ismi Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü olarak yeniden düzenlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan aynı kararnamede, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri de belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürlüğü'nün adı "Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü" olarak değiştirildi.

"Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürlüğünün ismi Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü olarak yeniden düzenlendi.

Diğer taraftan, mevzuatta Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürlüğü'ne dair yapılan atıflar Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü'ne, yine Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürüne yapılan atıflar Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürüne yapılmış sayılacak.

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