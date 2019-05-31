Cumhur İttifakında Ülkücü kıyımı

Afyonkarahisar'ın büyük ilçelerinden olan Emirdağ'da MHP'li Belediye Başkanından görevi devralan AKP’li Belediye Başkanı, ilk icraatlarını belediye personeli üzerinden gerçekleştirmeye başladı.

İlk icraat olarak belediye bünyesinde kurulan ve Hızıray adıyla hizmet veren yardım birimini kapatan Emirdağ Belediyesinin yeni AKP'li Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, icraatlarını belediye personellerinin görev yerlerini değiştirmekle sürdürdü.

Belediyede görev yapan aynı zamanda Emirdağ Ülkü Ocaklarında görevli personeller, hayvan barınağı, arıtma tesisi, parklar, temizlik ve mezarlıklarda görevlendirildi.

Yeni görev yerlerinde işe başlayan personeller kısa süre sonra yer değişikliği yapılarak istifa etmeye zorlanıyorlar.

Milletvekili ve yerel seçimlerde Cumhur İttifakı olarak yola çıkan AKP ve MHP’liler, Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu’nun MHP’li personele yaptıkları, Cumhur İttifakının sözde bir ittifak olduğunu da gözler önüne seriyor.

KAMU-SEN; “KONUNUN YAKIN TAKİPÇİSİYİZ"

Konuyla ilgili oldukça fazla şikayet aldıklarını sile getiren Kamu-sen Afyonkarahisar İl Temsilcisi Mehmet Demir, “Ben ve arkadaşlarım bu konuyu bizzat giderek konuştuk. Kendisine seçim öncesi Kanal3 televizyonundaki ‘personelimiz müsterih olsun. Bizim personel ile bir sorunumuz olmaz’ sözünü hatırlattım. Bize durumu gözden geçireceğini söyledi. Ama bu görüşmemizin ardından bir gelişme olmadı. Bayram sonrası tekrar kendisi ile görüşmeye gideceğiz” dedi.

Demir, bu kıyıma göz yummayacaklarını konunun da yakın takipçisi olacaklarını ifade etti.

PERSONELE SIKI TAKİP

Öte yandan Emirdağ Belediyesinde görevli personeller birbirleri hakkında bilgi toplama ve Başkana bildirmesi konusunda zorlandığı ileri sürüldü.

Hastalığı nedeniyle 1 gün rapor alan personele ve elindeki rapora güvenmeyen Emirdağ Belediyesi AKP'li Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, söz konusu sağlık kuruluşuna da resmi yazı yazarak personelin getirdiği raporun ve hastalığının doğruluğunu soruyor.

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