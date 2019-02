Cumhur İttifakı Genelgesi Yayınlandı!

Cumhur İttifakı adaylarının seçim çalışmaları kapsamında illerde izleyeceği yol haritası ve çalışma esasları AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin ortak çalışması ile belirlendi. Bu kapsamda hazırlanan genelge her iki partinin seçim koordinasyon merkezlerine iletildi.

Habertürk’ten Çimen Çetin’in ulaştığı genelgede şu maddeler yer aldı:

1. Hiçbir siyasi partinin simgesi, logosu diğer partinin seçim ofisinde kullanılmayacaktır. Seçim ofislerinde Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve İlçe Belediye Başkan Adayının birlikte çekilmiş fotoğrafı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın Devlet Bahçeli’nin birlikte çekilmiş fotoğrafları kullanılacaktır.



2. İttifakın olmadığı yerlerde her parti kendi kurumsalına göre hareket edecektir.



3. Her siyasi parti aday çıkardığı ilçelerin seçim bürolarında, İlçe Adayı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayının ortak resimlerini kullanacaktır. Ortak aday gösterilmeyen yerlerde araç giydirmesi yapılmayacaktır. Her siyasi parti sadece kendi adayı için araç giydirme yapacaktır.



4. AK Parti ve MHP’nin ortak SKM’ler oluşturması söz konusu değildir fakat SKM’ler ortak program yapabilecektir.



5. Cumhur İttifakı için özel bir logo kullanılmayacaktır.



6. Aday AK Parti adayı ise “Cumhur İttifakı AK Parti Adayı”, Milliyetçi Hareket Partisi adayı ise “Cumhur İttifakı MHP Adayı” ifadeleri kullanılmalıdır.



7. Ortak miting yapılacak yerlerde:

• Sadece Türk bayrakları kullanılacaktır.

• Parti sloganları atılmayacaktır.

• Konuşmalarda Cumhur İttifakı’na ve Gönüldaşlık’a” vurgu yapılacaktır.

• Cumhur İttifakı müzikleri çalınacaktır.

• Arka fonda iki genel başkanın fotoğrafları ve “Memleket İşi Gönül İşi” ile “Beka İçin Milli Karar Cumhur İçin İstikrar” kurumsal sloganları yer alacaktır.

• Parti simge ve sembolleri kullanılmayacaktır.



8. Ortak programlarda Cumhur İttifakı şarkıları kullanılacaktır.



• Özhan Eren - Canımın İçi Türkiyem

• Şemistan Alizamanlı - Zafer Bismillah

• Altan Çetin - Cumhur İttifakı

• Mustafa Yıldızdoğan - Türkiyem



9. İttifak yapılan tüm seçim çevrelerinde Cumhur İttifakı ruhuna uygun olarak hareket edilecektir. Herhangi bir hukuki süreçte ittifak hukukunun korunması bakımından birlikte hareket edilecektir.