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Cübbeli'den Mercedes savunması: Sahabe-i ikram en iyi deveyi almıyor muydu?

Halk arasında Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü isimli Menzil tarikatı liderinin içinde yer aldığı ve lüks araçlardan oluşan konvoy görüntülerini sosyal medyadan eleştirenlere sert tepki gösterdi.

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Cübbeli'den Mercedes savunması: Sahabe-i ikram en iyi deveyi almıyor muydu?

Halk arasında Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü isimli Menzil tarikatı liderinin içinde yer aldığı ve lüks araçlardan oluşan konvoy görüntülerini sosyal medyadan eleştirenlere sert tepki gösterdi.

12 Ağustos 2018 Pazar 18:48
Cübbeli'den Mercedes savunması: Sahabe-i ikram en iyi deveyi almıyor muydu?

Halk arasında Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü isimli Menzil tarikatı liderinin içinde yer aldığı ve lüks araçlardan oluşan konvoy görüntülerini sosyal medyadan eleştirenlere sert tepki gösterdi.

Adıyaman Menzil tarikatıyla ilgili paylaşımlar yapan “burcu burcu menzil” adlı sosyal medya hesabı, geçtiğimiz günlerde Menzil tarikatı lideri ve tarikat üyelerine ait olduğunu belirttiği lüks araçlardan oluşan uzun araç konvoyunun görüntülerini paylaşmıştı.

Menzil tarikatı liderinin içinde yer aldığı ve lüks araçlardan oluşan konvoyu sosyal medyadan eleştirenlere Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü tepki gösterdi.

Cumhuriyet'in aktardığıı habere göre Cübbeli Ahmet, dün yayımlanan konuşmasında, “Yok Mercedes’e binmiş, cipe binmiş… Şerefsizler! Adam nereye bindi, indi sana ne. Hoca efendiler, misafir gidiyor, arabası varmış, varsa var. Senden para mı aldı? Devletin vergisiyle mi alıyor ya? Adam sağlam bir arabaya binebilir. İyi bir ata binmiyor muydu Sahabe-i Kiram? En iyi deveyi almıyor muydu Sahabe-i Kiram? Yola gidiyor kardeşim, tenekeyle mi gidecek?” açıklamalarında bulundu.

Sözleriyle sert tepki gösteren Cübbeli Ahmet lakaplı Ünlü, Mercedes 600'e bindiği için kendisine yapılan eleştirileri, "Ben Mercedes'e yeni binmiyorum ki. 15 yaşındayken babam altıma Mercedes çekti, emrime şoför verdi. Ben cami cami gezip vaaz veriyordum" diyerek savunmuştu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 12.08.2018 20:58
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Yorumlar
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Asalet 2 saat önce

Sen ey Diyanet önce içindeki Feto ve Vehabileri kontrol et.

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Hayrettin 2 saat önce

Televizyon haram dedin Allah seni senden iyi bildiği için sana televizyon açtırdı sahabeyi pis ağzına dolama sen onlari ağzına almaya layık degilsin seni takiyyeci üçkağıtçı sahabe akşama zengin vardığı hanesinden sabaha fakir çıkardı onuda söylesenede o mubarekleride pisliğe bulaştırmaya çaĺışıyorsun alıyorsun haystlarından hir anekdotu tüm mubarek hayatlarına malediyorsun mubarekleri zanaltında bırakıyorsun dallama takiyevi.

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Hayal 1 saat önce

Daha bunlar ne ki gerçekler göründümü iş işden geçmiş olur

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