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Çok tartışılan o yeni vergiler TBMM komisyonunda kabul edildi!

Muhalefet tarafından çokca eleştirilere sebep olan yeni vergiler için AKP ikitdarı tarafından kanun tasarısı hazırlmamıştı. Vatandaşın tepki gösterdiği Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi, gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Çok tartışılan o yeni vergiler TBMM komisyonunda kabul edildi!

Muhalefet tarafından çokca eleştirilere sebep olan yeni vergiler için AKP ikitdarı tarafından kanun tasarısı hazırlmamıştı. Vatandaşın tepki gösterdiği Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi, gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

01 Kasım 2019 Cuma 22:11
Çok tartışılan o yeni vergiler TBMM komisyonunda kabul edildi!

AKP iktidarı düğmeye bastı ve yeni vergiler hayatımıza girmeye başlayacak. Hem vetandaşın hemnde muhalefet partililerin tepki gösterdiği yeni vergiler TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.  Yeni vergilerin içerisinde Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi, gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi  gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi bulunuyor.

TATİL VERGİSİ GELİYOR!

Diğer adıyla konaklama vergisi denilen tatil vergisi TBMM bütçe komisyonundan geçti ve eğer Meclis’ten de geçerek yasalaşırsa, otelde kalanlar her gece için kişi başına vergi ödeyecek!

Yerli ve yabancı turist, otelde pansiyonda ve kampta konakladığı zaman her bir gün için ayrıyeten para ödeyecek.

5 yıldızlı otel konaklama vergisi kişi başı 18 TL, 3 yıldızlı otel içinde kişi başı konaklama ek vergisi 9 TL, kamplarda ise günlük kişi başı 6 TL olacak. Alınacak vergiler 12 yaşından büyükler için geçerli olacak.

KONAKLAMA VERGİSİ: 

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinde, hasılat üzerinden yüzde 2 vergi alınacak. Havuz, plaj, yeme içme gibi hizmetlere ilişkin bedeller de matraha dahil edilecek. Otelde gecelemeyenler ise vergiden muaf olacak. 2020’de yüzde 1, 2021’de yüzde 2 olacak. Oran 3 katına kadar artırılabilecek. Vergi aylık olarak beyan edilecek.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ: 

Lüks konutlardan Değerli Konut Vergisi alınacak. Lojmanlar, diplomat konutları, emekli maaşı olanlar ve müteahhitlerin satışa koyduğu evler bu vergiden muaf tutulacak. Değeri 5-7.5 milyon TL lira arasında olan konutlar için binde 3, 7.5-10 milyon TL arası konutlar için binde 6 ve 10 milyon TL üzeri konutlar için yüzde 1 vergi her yıl verilecek.

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ: 

Dijital ortamda sunulan oyun, müzik, video ve uygulama gibi içerikler ile her türlü reklam ve aracılık hizmetlerinden yüzde 7.5 vergi alınacak.

Sosyal medya sitelerinde verilen ücretli hizmetler, mal ve hizmet satışına aracılık yapan web sitelerinde sunulan aracılık hizmetleri de vergiye tabi olacak.

HAKEME KIRMIZI KART: 

Sporcu ücretlerinden yapılacak tevkifat oranı artırılacak. En üst liglerdeki sporcuların gelir vergisi oranı yüzde 15’ten yüzde 20’ye, alt liglerde ise kademeli olarak yüzde 10 ve yüzde 5’e çıkarılacak. Hakemlerin elde ettiklere kazançlara ilişkin Gelir Vergisi istisnası kaldırılacak.

DÖVİZ KAZANÇ VERGİSİ: 

Spekülatif amaçlı döviz alım satımını engellemek amacıyla kambiyo muameleleri vergi oranı binde 1’den binde 2’ye çıkarılacak. Bu oranın daha da artırılabilmesi konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilecek.

GELİR VERGİSİ: 

Gelir vergisi üst dilimi yüzde 35’ten yüzde 40’a çıkarılacak. 500 bin lira ve yukarısında kazanç elde edenler yüzde 40 oranında Gelir Vergisi verecek. Serbest meslek kazançlarında istisna turaı 500 bin lira olacak.

ŞİRKET GİDERİ: 

Araç kiralamada vergiden düşülen kısım sınırlandırılacak. Şirket araçlarının kullanımında 5.500 liradan fazlası gider olarak yazılamayacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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