Çok Konuşulacak Sözler : Atatürk'ten sonra Erdoğan!

En son Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün teknik direktörlüğünü yapan eski futbolcu Ümit Özat, gündem dair çok tartışılacak açıklamalar yaptı.

Teknik Direktör Ümit Özat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk'ten sonra Türkiye Cumhuriyeti için en büyük şansı olduğunu ifade ederek şu açıklamaları yaptı; "Bizim zamanımızda stadyumlardan lağım ve pislik akıyordu. Şimdi her şehre tertemiz stadyumlar yapıldı, bunları kim yaptı? Recep Tayyip Erdoğan. Kendisiyle annesinin taziyesinde görüşme fırsatı yakaladım. Ben diğerleri gibi her gün görüşen biri değilim ama inandıklarımı söylüyorum." dedi.

Ümit Özat'ın açıklamaları şöyle;

"Ben hayatımın hiçbir bölümünde hiç kimseye yalakalık yapmadım. Türk futbolu Cumhurbaşkanı'nı değerlendiremiyor. Bu kadar futbolu seven bir insanla Türk futbolu gelişemiyorsa ondan sonra ne olacak düşünemiyorum. Yayın gelirinin artması, statların yapımında en büyük pay onun. Oynadığımız statlarda lağımlar akıyordu. Hakkını vermek lazım. Şimdi her şehirde yeni stat var. Kim yaptı bunları? Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan'dan daha çok futbolu seven birisinin gelme şansı sıfır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk futbolu, Türk sporu için bir mükemmel bir şans olduğunu vurgulayan Teknik Direktör Ümit Özat, Erdoğan'ın desteğiyle Türk Futbolunun çok daha iyi yerler gelmesi gerektiğini söyledi. Ümit Özat açıklamalarında "Sporu seven bir insanla Avrupa Şampiyonası'nı almalıyız, Dünya Kupası'nı organize etmeliyiz. Kulüplerle daha iyi bir yerlere gelebilmeliyiz. Recep Tayyip Erdoğan her maça gidiyor. Her başarılı sporcuyla ilgileniyor. Başarıların ardından telefon açıp kutluyor. Bu kadar alakadar bir insanla siz Türk sporunu geliştiremiyorsanız, diyecek bir şey yok. " ifadelerini kullandı.

Eski futbolcu Ümit Özat, siyaset futbola, futbol siyasete karışıyor eleştirisi yapanların bu görüşlerine katılmadığını söyleyen Özat şöyle devam etti. "Bu adam bakkal yönetmiyor, ülke yönetiyor. Dünya dert var başında. Bütün dünya adama karşı gelmiş, bütün bu dertlerin içinde size yardım ediyor ve fikrini söylediği zaman siyaset, spora mı karışıyor olacak. Kalkıp da spora müdahil oluyor derseniz haksızlık olur. Tabi ki fikrini söyleyecek." ifadelerini kullandı.

