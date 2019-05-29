Çocuk İstismarı Meclis Gündeminde!

Çocuğun cinsel istismarına yönelik (pedofili) içeriklerin yer verildiği “Zümrüt Apartmanı” isimli kitap milyonlarca sosyal medya kullanıcısının tepkisine neden oldu. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi ve CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin konuyu Meclis’e taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi veren Şahin, çocuk istismarı haberlerinin art arda geldiği bir dönemde, bunu meşrulaştıran her türlü davranış ve eylemin evrensel bir suç olduğunu ifade etti. Cinsel istismar suçunun işlediği çok açık olan “Zümrüt Apartmanı” kitabının görmezden gelinmesinin suça iştirak olduğunun altını çizen Şahin, soru önergesinde, kitabın yayımlanması ya da varlığını herhangi bir şekilde sürdürülmesinin sonuçlarının çok daha ağır olacağına vurguladı.

“KANUNLAR ÇOCUKLARI KORUYAMIYOR”

Ayrıca konuyla ilgili açıklama yapan Şahin, çocukların istismarcılarının, katillerinin çoğunlukları yakınları, tanıdıkları olduğunu, ölüm nedenlerinin ise yine çoğunlukla istismar ve aile içi şiddet olduğunu belirtti. “Çocuğun psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve cinsel istismarının önüne geçmek başta devletin sonra da bireysel olarak hepimizin görevidir” diyen Şahin,“Bu sapkın davranışın cezası her ne kadar kanunlarla hükme bağlansa da kanunların çocukları koruyamadığı açıkça ortadadır. Yapılması gereken çocukların bu tür istismarla maruz kalmadıkları bir ülke yaratmaktır. Bunun için önce zihniyetin değişmesi şarttır. Yani çocuğun üzerinde tahakküm, iktidar kurulacak bir nesne değil birey olduğu kabul edilmelidir” dedi.

“HÜKÜMETİN ÇOCUK POLİTİKASI YOK”

Adalet Bakanlığı’nın Adli Sicil İstatistiklerindeki “Çocukların Cinsel İstismarı Suç ve Karar Sayıları” nı hatırlatan Şahin, “2010- 2017 yılları arasında çocukların cinsel istismarı suçundan açılan davalardaki toplam suç sayısı 134 bin 960. 2016’da 15 bin 51 suç sayısı 2017 yılında 16 bin 348’e çıktı. Bu vahim tablo bize hükümetin bütüncül bir çocuk politikası olmadığını da göstermektedir. Bu nedenle bir an önce bu konuda çalışmalar yapılmalı ve çocukları koruyan bir yaklaşım geliştirilmedir” dedi.

Şahin’in Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın yanıtlamasını istediği sorular şöyle:

Abdullah Şevki tarafından yazılan Zümrüt Apartmanı isimli kitap basılmadan önce herhangi bir denetimden geçirilmiş midir? Evrensel bir suç olan çocuk istismarına yönelik ifadelerin yer aldığı kitapla suç işlendiği açık değil midir? Kitabın yayımlanması ya da varlığını sürdürmesi suça iştirak değil midir? Bu suç eylemini kitap haline getiren kişi hakkında başlatılan soruşturma hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu şahıs hakkında yürütülen soruşturma aşamaları kamuoyu ile paylaşılacak mıdır? Kitabı basan yayınevi hakkında soruşturma başlatılmış mıdır? Kitabın satışta olan baskılarının toplatılması yönünde bir çalışmanız olacak mıdır? Yazarın diğer kitapları cinsel istismara yönelik içerik konusunda denetlenmiş midir? Daha önce bu konuda yazarın hakkında başlatılmış bir inceleme, soruşturma ya da dava olmuş mudur? Satışta olan kitapların içerikleri hakkında cinsel istismar ve şiddeti öven içeriklerle ilgili bir denetim yapılmakta mıdır? Bu konuda herhangi bir çalışma olmuş mudur? Denetlenen kitapların kaçında böyle ifadelere rastlanmıştır? Kaç kitap bu nedenle toplatılmıştır? İstanbul Sözleşmesi ve kendi mevzuatımızda pedofiliyi övmenin suç olduğu hükme bağlanmışken ve bu konuda gerekli önlemlerin alınması açıkça belirtilirken, yukarıda yazılan ifadelerin yer alması mevzuata ve uluslararası taahhütlerimize aykırı değil midir?

Çocuk istismarının önlenmesinin önemli bir ayağı da eğitimdir. Bu konuda Kanada örneğinde olduğu gibi çocuk istismarının eğitim müfredatına konulması yönünde bi