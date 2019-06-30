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“Çıraklık ve staj yapılan dönem emeklilik hesabına dahil edilmelidir”

Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM’de yaptığı konuşmada çırak ve stajyerlerin işe başladığı günün emeklilikte esas alınarak yaşlılık sigortasına dahil edilmesini istedi.

“Çıraklık ve staj yapılan dönem emeklilik hesabına dahil edilmelidir”

Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM’de yaptığı konuşmada çırak ve stajyerlerin işe başladığı günün emeklilikte esas alınarak yaşlılık sigortasına dahil edilmesini istedi.

30 Haziran 2019 Pazar 11:01
“Çıraklık ve staj yapılan dönem emeklilik hesabına dahil edilmelidir”

CHP'li Ömer Fethi Gürer bu konuda verdiği kanun teklifinin bir an önce mecliste görüşülerek yasalaşmasını talep etti.

 “AKP DÖNEMİNDE ÇOCUK İŞÇİLİK YAYGINLAŞTIRILDI”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Dünyada gelişmiş ülkelerin çocuk işçilik konusunu önemsediğine ve çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda hassas davrandığına dikkat çekerek, “Ülkemizde AKP iktidarları döneminde sanki çocuk işçilik bilerek farklı düzenlemelerle yaygınlaştırılmaktadır. Çıraklığın ve stajyer öğrenciliğin sistemde ucuz işçi olarak değerlendirilmesinin önlenmesi beklenirken bu kanun teklifi önünü açmaktadır” dedi.

“TEKLİF NEDEN BEKLETİLİYOR?”

Bazı Kanunlarda ve 652 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifinin içeriğinde çırak  ve stajyerler için bir düzenlemenin yer almamasının büyük bir eksiklik olduğunu söyleyen Ömer Fethi Gürer, “Çırak ve stajyerlerin işe başladığı gün yaşlılık sigortası kapsamına alınması sağlanarak en azından mağduriyetleri önlenmelidir. Kanun teklifinde çırak ve stajyerler için bu düzenlemenin yer almaması büyük eksikliktir. Konuyla ilgili kanun teklifimiz vardır. Neden bu tekliflerimiz Genel Kurula getirilmemektedir? Asıl düzenleme bu alanda sağlanmalıdır. Çırak ve stajyerlerin geriye dönük olarak yaşlılık sigortası kapsamında ilk işe başladığı günden itibaren sigortalı olmaları sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 30.06.2019 11:13
Anahtar Kelimeler:
çıraklık staj yapılan dönem emeklilik hesabına dahil edilmelidir
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