"Cihat Çağrısı Yapan Kitap Okullarda Dağıtılıyor"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya seçim çalışmaları için geldiği Adana’da Eğitim İş ve Eğitim Sen’in katılımıyla bir basın toplantısı düzenledi. Kaya, “Son dönemde, Türkiye Cumhuriyetinin kurucu değerlerine hakaret eden, kendileri gibi düşünmeyenleri; “sürü”, “başıbozuk”, “şahsiyetsiz”, “içkici”, “faiz sever” diye tarif eden, laikliğe kin kusan, cihat propagandası yapan bir kitap okullarımızda dağıtılmaya ve okutulmaya başlandı.” dedi.

Cihat çağrısı yapan kitabın, Çanakkale’den sonra şimdi de Adana’da okullara dağıtıldığını söyleyen Kaya, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın tavsiye ettiği ve okutulması zorunlu kitaplar arasında yer almayan, Cahit Zarifoğlu’nun, Bir Değirmendir Bu Dünya kitabı, kimler tarafından, ne amaçla çocuklarımıza zorla okutulmaya çalışılmaktadır.” diyen sordu.

Kaya, kitabın, ‘Bilge nesil’ yetişmesine katkıda bulunmak için, Genç Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Adana şubelerinin düzenledikleri kitap okuma etkinliğinde dağıtıldığını öğrendiklerini söyledi.

“Genç Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen’in, “Bilge nesil yetişmesine katkıda bulunmak” için Cumhuriyet devrimlerine kin kusan bir kitabı seçmesi oldukça düşündürücüdür.” diyen Kaya, “FETÖ de “Altın nesil” yetiştirmek için aynı içeriğe sahip kitaplarını okullarımızda, yurtlarımızda yılarca çocuklarımıza okuttu. 15 Temmuz’da, FETÖ’nün kitaplarıyla yetişen neslin Türkiye için neler yapabileceklerini gördük.” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a seslenen Kaya, “Sayın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk;

Bu sendikalar Milli Eğitim Bakanlığının yetkisini kullanarak okullarda istediği kitapları nasıl dağıtabiliyor? Kitabın okullarda okutulması için öğretmenler ve okul yönetimleri üzerinde nasıl baskı kurabiliyor? Bu sendikalar okullarda kitabın okutulması için propaganda yapma gücünü nereden alıyor? Kitabın ‘okutulması zorunlu kitaplar’ arasında yer almadığını açıklamanıza rağmen, okullarımızda dağıtılması ve okutulmasını nasıl açıklayacaksınız?” sorularını sordu.

“Sayın Bakan, yetkinizi bu sendikalara mı devrettiniz, gücünüz mü yetmiyor kamuoyuna açıklayın.” diyen Kaya, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk başta olmak üzere, Adana Valisini ve İl Milli Eğitim Müdürünü göreve çağırdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’nın Konuşması:

Değerli Basın Emekçileri;

Son dönemde, Türkiye Cumhuriyetinin kurucu değerlerine hakaret eden, kendileri gibi düşünmeyenleri; “sürü”, “başıbozuk”, “şahsiyetsiz”, “içkici”, “faiz sever” diye tarif eden, laikliğe kin kusan, cihat propagandası yapan bir kitap okullarımızda dağıtılmaya ve okutulmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın tavsiye ettiği ve okutulması zorunlu kitaplar arasında yer almayan, Cahit Zarifoğlu’nun, “Bir Değirmendir Bu Dünya” kitabı, kimler tarafından, ne amaçla çocuklarımıza zorla okutulmaya çalışılmaktadır.

Bu kitap ilk olarak Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafında düzenlenen kitap okuma yarışmasında lise öğrencilerine “okunması zorunlu” kitaplar arasında tavsiye edilmişti. Çanakkale Milletvekilimiz Özgür Ceylan’ın konuyu Meclise taşıması ve Milli Eğitim Bakanlığına yazılı soru önergesi vererek gündeme taşımasından sonra; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, söz konusu kitabin, okunması zorunlu kitaplar arasında yer almadığı açıklaması gelmiş, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü de kitabı okunması zorunlu kitaplar listesinden çıkartmıştı.

Aynı kitap şimdi de Adana ilimizde okullara dağıtılmaya başlandı. Adana Milletvekillerimiz Burhanettin Bulut ve Milletvekilimiz Ayhan Barut, soru önergesi vererek konuyu Milli Eğitim Bakanına sordu, yaptıkları basın açıklamalarıyla da kamuoyunun bilgisine sundu.

Kitabın, “Bilge nesil yetişmesine katkıda bulunmak” için, Genç Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Adana şubeleri düzenledikleri kitap okuma etkinliklerinde öğrencilere dağıtıldığını, okullara da kitap hakkında bilgilendirme yazısı gönderildiğini öğreniyoruz.

Genç Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen’in “Bilge nesil yetişmesine katkıda bulunmak” için Cumhuriyet devrimlerine kin kusan bir kitabı seçmesi oldukça düşündürücüdür.

FETÖ de “Altın nesil” yetiştirmek için aynı içeriğe sahip kitaplarını okullarımızda, yurtlarımızda yılarca çocuklarımıza okuttu. 15 Temmuz’da, FETÖ’nün kitaplarıyla yetişen neslin Türkiye için neler yapabileceklerini gördük.

Sayın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk;

Bu sendikalar Milli Eğitim Bakanlığının yetkisini kullanarak okullarda istediği kitapları nasıl dağıtabiliyor? Kitabın okullarda okutulması için öğretmenler ve okul yönetimleri üzerinde nasıl baskı kurabiliyor? Bu sendikalar okullarda kitabın okutulması için propaganda yapma gücünü nereden alıyor? Kitabın “okutulması zorunlu kitaplar” arasında yer almadığını açıklamanıza rağmen, okullarımızda dağıtılması ve okutulmasını nasıl açıklayacaksınız?

Sayın Bakan, yetkinizi bu sendikalara mı devrettiniz, gücünüz mü yetmiyor kamuoyuna açıklayın.

Başta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk olmak üzere, Adana Valisi ve İl Milli Eğitim Müdürünü göreve çağırıyorum.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA