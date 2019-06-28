“Çiftçinin ödeyemediği prim borcu yapılandırılsın”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair yasa değişikliği teklifi sunan Dr. Şevkin, başka kapsamda sigortası olmayıp kendi adına ve hesabına bağımsız olarak tarımsal faaliyette bulunanlardan, ziraat odalarında veya tarım il / ilçe müdürlüklerinde kaydı olanların 4/1-b4 kapsamında Tarım Bağ-Kur sigortalısı olmaları gerektiğini, bu durumda olanlardan, yeterli gelir elde edemeyen çiftçilerin ziraat odalarından, ziraat odalarının bulunmadığı yerlerde ise tarım il/ilçe müdürlüklerinden alacakları “Sigortalılık Muafiyet Belgesi” ile Tarım Bağ-Kur sigortalılıklarını sona erdirebildiğini, sigortalı olma ve prim ödeme zorunluluğundan kurtulduğunu ancak bu süreye ilişkin borçlanma olanağı mevcut olmadığından çiftçilerin mağdur olduğunu vurguladı.

“MUAFİYET, ÇİFTÇİ İÇİN ÖNEMLİ BİR HAKTIR”

Türk çiftçisinin mağduriyetinin önlenmesi için, muafiyette geçen sürelerin çiftçilerin çalışma gün sayılarına ilave edilmesi ve bu süreler için borçlanma imkânı sağlanması gerektiğini dile getiren Dr. Şevkin, kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Muafiyet, yeterli tarımsal gelir sağlamayan çiftçiler için önemli bir haktır. Bu hakla çiftçilerin, sigortalı kalma imkânı tamamıyla sona ermemekte, geçici bir süre dondurulmaktadır. Belirlenen sınırlara göre, aylık olarak, 2018 için 1691 lira 25 kuruş tarımsal gelir elde etmeyen çiftçi, üyesi bulunduğu Ziraat Odası’ndan muafiyet belgesi alarak, sigorta prim ödemelerini durdurabilmektedir. Halen aylık sigorta primini düzenli ödediği için 5 puanlık sigorta indirimden yararlanan çiftçiler için prim 498 lira 92 kuruş, yararlanamayan çiftçiler için 583 lira 48 kuruştur. Çiftçiler, bu tutarlardaki primi ödeyemediklerinden muafiyet için başvurmaktadır. Yeterli geliri elde ettikleri zaman üyesi olduğu Ziraat Odası’na başvurup muafiyet halinin kalktığını gösterir belge alarak yeniden tarım Bağ-Kur sigortalılığını başlatabilmektedirler.

Bu durumdaki çiftçiler, borçların yapılandırılmasıyla ilgili 7143 sayılı kanun çıkınca mağdur duruma düşmüş ve herhangi bir yapılandırmadan da faydalanamamıştır. Bu durumdaki çiftçilerin muafiyette geçen sürelerde ödemedikleri prim borçlarının yapılandırılması gereği vardır. Çiftçilerin mağduriyetinin önlenmesi, muafiyette geçen sürelerin çiftçilerin çalışma gün sayılarına ilave edilmesi ve bu süreler için borçlanma imkânı sağlanması amacıyla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi hazırlanmıştır.”

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