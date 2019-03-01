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CHP'ye Şok! 4 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı!

Kapatılan Karşı gazetesine yönelik yürütülen fetullahçı terör örgütü (FETÖ) davasında eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Eren Erdem, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

CHP'ye Şok! 4 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı!

Kapatılan Karşı gazetesine yönelik yürütülen fetullahçı terör örgütü (FETÖ) davasında eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Eren Erdem, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

01 Mart 2019 Cuma 19:10
CHP'ye Şok! 4 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı!

Kapatılan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında 17-25 Aralık'ta yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla yargılanan Eren Erdem'in, 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, mütalaaya karşı sanık ve sanık avukatlarının beyanlarını aldıktan, sanıklara son sözlerini sorduktan sonra dosyayı karara bağladı.

Tutuklu sanık Eren Erdem'in, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, sanığın, "soruşturmanın gizliliğini ihlal" ve "gizli tanığın ifşası" suçlarından ise, suçların yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatini kararlaştırdı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 01.03.2019 20:25
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