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CHP'nin Parti Meclisi'nde Belirlenen Belediye Başkan Adayları!

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi bugün toplandı. Çok sayıda belediye başkan adayının belirlendiği parti meclisinden sonra Ankara, İstanbul, Antalya, Adana gibi büyükşehir belediye başkan adayları da açıklanmış oldu.

CHP'nin Parti Meclisi'nde Belirlenen Belediye Başkan Adayları!

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi bugün toplandı. Çok sayıda belediye başkan adayının belirlendiği parti meclisinden sonra Ankara, İstanbul, Antalya, Adana gibi büyükşehir belediye başkan adayları da açıklanmış oldu.

18 Aralık 2018 Salı 18:05
CHP'nin Parti Meclisi'nde Belirlenen Belediye Başkan Adayları!

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi bugün toplandı. Çok sayıda belediye başkan adayının belirlendiği parti meclisinden sonra Ankara, İstanbul, Antalya, Adana gibi büyükşehir belediye başkan adayları da açıklanmış oldu.

İşte CHP'nin Belediye Başkan Adayları;

İL

İLÇE

BELDE

AD SOYAD

DURUM

Adana

Büyükşehir

Zeydan Karalar

Adana

Çukurova

Soner Çetin

Mevcut Başkan

Adıyaman

Merkez

Yaylakonak

Abuzer Aydın

CHP Belediyesi

Ağrı

Merkez

Ahmet Meriç

Ankara

Mamak

Adnan Demirci

Ankara

Büyükşehir

Mansur Yavaş

Ankara

Polatlı

Sami Çay

Antalya

Muratpaşa

Ümit Uysal

Mevcut Başkan

Antalya

İbradı

Serkan Küçükkuru

Mevcut Başkan

Antalya

Konyaaltı

Semih Esen

CHP Belediyesi

Antalya

Döşemealtı

Turgay Genç

Mevcut Başkan

Antalya

Aksu

İsa Yıldırım

Antalya

Finike

Mustafa Geyikçi

Antalya

Büyükşehir

Muhittin Böcek

Aydın

Kuşadası

Ömer Günel

CHP Belediyesi

Aydın

Didim

Ahmet Deniz Atabay

Mevcut Başkan

Aydın

Söke

Levent Tuncel

CHP Belediyesi

Aydın

Efeler

Mehmet Fatih Atay

CHP Belediyesi

Bartın

Ulus

Çetin Selçuk Arslan

Batman

Gercüş

Kayapınar

Osman Önel

Bitlis

Tatvan

Nazım Göçmen

Bolu

Mudurnu

Taşkesti

Mustafa Acar

Bolu

Merkez

Tanju Özcan

Burdur

Ağlasun

Fevzi Kasap

Çanakkale

Eceabat

Metin Övün

Çanakkale

Bozcaada

Hakan Can Yılmaz

Mevcut Başkan

Çorum

Mecitözü

Veli Aylar

CHP Belediyesi

Diyarbakır

Çınar

Muharrem Öztürk

Diyarbakır

Ergani

Vedat Çetin

Diyarbakır

Hani

Emre Barç

Diyarbakır

Çermik

Abdülkadir Akdağ

Diyarbakır

Silvan

Gülistan Baysal

Diyarbakır

Hazro

Abdullah Kaplama

Edirne

Uzunköprü

Kırcasalih

Hüseyin Tütüncü

CHP Belediyesi

Erzincan

Kemaliye

Soner Coşkun

Erzincan

Otlukbeli

Haci Yeşildağ

Erzurum

Yakutiye

Cemal Koçak

Hakkari

Çukurca

Abubekir Aksaç

Hakkari

Şemdinli

Mirpenç Uysal

Isparta

Eğirdir

Mehmet Kaş

Isparta

Şarkikaraağaç

Çiçekpınar

Enver Tunç

İstanbul

Büyükşehir

Ekrem İmamoğlu

İstanbul

Beylikdüzü

Mehmet Murat Çalık

CHP Belediyesi

Karaman

Kazımkarabekir

Sami Evren

Kastamonu

Pınarbaşı

Mete Yılmaz

Kastamonu

Çatalzeytin

Mahir Muhlis Acar

Kırıkkale

Balışeyh

Hasan Erdal

Kırklareli

Lüleburgaz

Murat Gerenli

Mevcut Başkan

Kocaeli

İzmit

Fatma Kaplan Hürriyet

Konya

Akşehir

Eyüp Oyan

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Son Güncelleme: 18.12.2018 22:09
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chp nin parti meclisi nde belirlenen belediye başkan adayları
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