CHP'nin Parti Meclisi'nde Belirlenen Belediye Başkan Adayları!

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi bugün toplandı. Çok sayıda belediye başkan adayının belirlendiği parti meclisinden sonra Ankara, İstanbul, Antalya, Adana gibi büyükşehir belediye başkan adayları da açıklanmış oldu.
İşte CHP'nin Belediye Başkan Adayları;
|
İL
|
İLÇE
|
BELDE
|
AD SOYAD
|
DURUM
|
Adana
|
Büyükşehir
|
Zeydan Karalar
|
Adana
|
Çukurova
|
Soner Çetin
|
Mevcut Başkan
|
Adıyaman
|
Merkez
|
Yaylakonak
|
Abuzer Aydın
|
CHP Belediyesi
|
Ağrı
|
Merkez
|
Ahmet Meriç
|
Ankara
|
Mamak
|
Adnan Demirci
|
Ankara
|
Büyükşehir
|
Mansur Yavaş
|
Ankara
|
Polatlı
|
Sami Çay
|
Antalya
|
Muratpaşa
|
Ümit Uysal
|
Mevcut Başkan
|
Antalya
|
İbradı
|
Serkan Küçükkuru
|
Mevcut Başkan
|
Antalya
|
Konyaaltı
|
Semih Esen
|
CHP Belediyesi
|
Antalya
|
Döşemealtı
|
Turgay Genç
|
Mevcut Başkan
|
Antalya
|
Aksu
|
İsa Yıldırım
|
Antalya
|
Finike
|
Mustafa Geyikçi
|
Antalya
|
Büyükşehir
|
Muhittin Böcek
|
Aydın
|
Kuşadası
|
Ömer Günel
|
CHP Belediyesi
|
Aydın
|
Didim
|
Ahmet Deniz Atabay
|
Mevcut Başkan
|
Aydın
|
Söke
|
Levent Tuncel
|
CHP Belediyesi
|
Aydın
|
Efeler
|
Mehmet Fatih Atay
|
CHP Belediyesi
|
Bartın
|
Ulus
|
Çetin Selçuk Arslan
|
Batman
|
Gercüş
|
Kayapınar
|
Osman Önel
|
Bitlis
|
Tatvan
|
Nazım Göçmen
|
Bolu
|
Mudurnu
|
Taşkesti
|
Mustafa Acar
|
Bolu
|
Merkez
|
Tanju Özcan
|
Burdur
|
Ağlasun
|
Fevzi Kasap
|
Çanakkale
|
Eceabat
|
Metin Övün
|
Çanakkale
|
Bozcaada
|
Hakan Can Yılmaz
|
Mevcut Başkan
|
Çorum
|
Mecitözü
|
Veli Aylar
|
CHP Belediyesi
|
Diyarbakır
|
Çınar
|
Muharrem Öztürk
|
Diyarbakır
|
Ergani
|
Vedat Çetin
|
Diyarbakır
|
Hani
|
Emre Barç
|
Diyarbakır
|
Çermik
|
Abdülkadir Akdağ
|
Diyarbakır
|
Silvan
|
Gülistan Baysal
|
Diyarbakır
|
Hazro
|
Abdullah Kaplama
|
Edirne
|
Uzunköprü
|
Kırcasalih
|
Hüseyin Tütüncü
|
CHP Belediyesi
|
Erzincan
|
Kemaliye
|
Soner Coşkun
|
Erzincan
|
Otlukbeli
|
Haci Yeşildağ
|
Erzurum
|
Yakutiye
|
Cemal Koçak
|
Hakkari
|
Çukurca
|
Abubekir Aksaç
|
Hakkari
|
Şemdinli
|
Mirpenç Uysal
|
Isparta
|
Eğirdir
|
Mehmet Kaş
|
Isparta
|
Şarkikaraağaç
|
Çiçekpınar
|
Enver Tunç
|
İstanbul
|
Büyükşehir
|
Ekrem İmamoğlu
|
İstanbul
|
Beylikdüzü
|
Mehmet Murat Çalık
|
CHP Belediyesi
|
Karaman
|
Kazımkarabekir
|
Sami Evren
|
Kastamonu
|
Pınarbaşı
|
Mete Yılmaz
|
Kastamonu
|
Çatalzeytin
|
Mahir Muhlis Acar
|
Kırıkkale
|
Balışeyh
|
Hasan Erdal
|
Kırklareli
|
Lüleburgaz
|
Murat Gerenli
|
Mevcut Başkan
|
Kocaeli
|
İzmit
|
Fatma Kaplan Hürriyet
|
Konya
|
Akşehir
|
Eyüp Oyan
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA