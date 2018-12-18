CHP'nin Parti Meclisi'nde Belirlenen Belediye Başkan Adayları!

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi bugün toplandı. Çok sayıda belediye başkan adayının belirlendiği parti meclisinden sonra Ankara, İstanbul, Antalya, Adana gibi büyükşehir belediye başkan adayları da açıklanmış oldu.