CHP'nin Belediye Başkanları Belli Olmaya Başladı: İşte CHP'nin Kesinleşen Belediye Başkan Adayları

Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler için aday belirleme çalışmalarına devam ediyor. Bugün yapılan MYK toplantısında büyük ölçüde adaylar belirlendi. 1 büyükşehir ve 10 belediye olmam üzere 140 belediye başkan adayı belirlendi. Aday tespit yöntemi olarak eğilim yoklaması da eklendi.
İşte elimize ulaşan listeye göre CHP'nin kesinleşen belediye başkan adayları;
- Adana İmamoğlu Kasım Karaköse
- Adana Tufanbeyli Ahmet Aktürk
- Adıyaman Çelikhan Pınarbaşı Mahmut Alan
- Adıyaman Tut Mehmet Kılıç Chp Belediyesi
- Adıyaman Besni Şambayat Nejdet Arıcı Mevcut Başkan
- Adıyaman Besni Vakkas Acar Kesmetepe Bel. Bşk
- Afyonkarahisar Sülümenli İsmail Özakman
- Afyonkarahisar Çay Pazarağaç Fahrettin Mutlu
- Ağrı Tutak Erkan Sayan
- Ağrı Taşlıçay Kubbettin Tekgül
- Aksaray Merkez Taşpınar Cihan Yüksel Mevcut Başkan
- Aksaray Merkez Yeşiltepe Tahsin Çelik Mevcut Başkan
- Aksaray Merkez Yeşilova Sibel Muştu
- Amasya Merzifon Alp Kargı Mevcut Başkan
- Ankara Çankaya Alper Taşdelen Mevcut Başkan
- Ankara Yenimahalle Fethi Yaşar Mevcut Başkan
- Ankara Elmadağ Adem Barış Aşkın
- Antalya Manavgat Sükrü Sözen Mevcut Başkan
- Antalya Kemer Mustafa Gül Mevcut Başkan
- Ardahan Göle Köprülü Engin Sarıkaya
- Artvin Kemalpaşa Ergül Akçiçek Mevcut Başkan
- Aydın Koçarlı Mutlu Öztürk Mevcut Başkan
- Balıkesir Balya Orhan Gaga
- Balıkesir Havran Bedri Şahin
- Balıkesir Manyas Tancan Barçın Mevcut Başkan
- Balıkesir Burhaniye Ali Kemal Deveciler
- Bartın Kurucaşile Nergis Kartal
- Batman Gercüş Hamdiye Öner
- Batman Hasankeyf Orhan Cihan
- Batman Beşiri Genco Özel
- Batman Kozluk Savaş Durmaz
- Batman Sason Adnan Yaşar
- Bilecik İnhisar Ayhan Ödübek
- Bingöl Yayladere Sabri Akyürek Mevcut Başkan
- Bingöl Yedisu Veysel Yaygan
- Bingöl Kiğı Yılmaz Gündüz Mevcut Başkan
- Bitlis Adilcevaz Aydınlar İsmet Özçalımlı
- Bitlis Mutki Kavakbaşı Mezher Özdeş
- Bitlis Güroymak Günkırı Servet Başelçin
- Bitlis Güroymak Gölbaşı Cuma Siri
- Burdur Bucak Kızılkaya Şeref Coşar
- Bolu Mengen Turhan Bulut Mevcut Başkan
- Bolu Mudurnu Mehmet İnegöl Mevcut Başkan
- Bolu Yeniçağa Adnan Güngör
- Bolu Dörtdivan İlyas Özalp
- Bursa Orhangazi Şaban Çetin Çoklar
- Bursa Harmancık Ahmet Tufan
- Bursa Orhaneli Vildan Koç
- Çanakkale Çan Bülent Öz
- Çanakkale Çan Terzialan Feride Demirbaş
- Çanakkale Ayvacık Mesut Bayram
- Çanakkale Ezine Halil Büyükerol
- Çanakkale Lapseki Çardak Metin Semerci
- Çankırı Eldivan Afife Ülkü Kavalalı
- Çankırı Kurşunlu Tevfik Metin Aktaş
- Denizli Serinhisar Hüseyin Gemi
- Denizli Çivril Ömer Köseoğlu
- Denizli Pamukkale Ahmet Divarcı
- Denizli Güney Mustafa Urtekin
- Diyarbakır Çüngüş Muhiddin Yıldırım
- Düzce Akçakoca Fikret Albayrak
- Düzce Gölyaka Abdullah Şahin
- Eskişehir Han Erdal Şanlı Mevcut Başkan
- Eskişehir Mahmudiye İshak Gündoğan Mevcut Başkan
- Eskişehir Odunpazarı Kazım Kurt Mevcut Başkan
- Eskişehir Tepebaşı Ahmet Ataç Mevcut Başkan
- Gaziantep Karkamış Ali Doğan
- Gaziantep Araban Hasan DOĞRU
- Giresun Tirebolu Burhan Takır
- Giresun Eynesil Ahmet Latif Karadeniz
- Gümüşhane Şiran Hüseyin Kaya
- Hatay Antakya Hikmet Hatunoğlu
- Kahramanmaraş Andırın Ahmet Rüzgar
- Kahramanmaraş Elbistan Onur Gürbüz
- Kars Arpaçay Enver Akkaya
- Kars Susuz Oğuz Yantemur
- Kastamonu Devrekani İlhan Tuncer
- Kastamonu Bozkurt Güvenç Demirezen
- Kayseri Bünyan Mustafa Naldız
- Kayseri Felahiye Kerim Karakoç
- Kocaeli Darıca Yakup Törk
- Kocaeli Karamürsel Ahmet Çalık
- Karabük Yenice Yortanpazarı İsmail Elemen
- Kütahya Dumlupınar Zekeriya Yılmaz
- Kütahya Domaniç Mustafa Temel Ergün
- Kütahya Domaniç Çukurca Ceyhun Ergün
- Kütahya Altıntaş Doğan Akbunar
- Kırıkkale Sulakyurt Tamer Cihan
- Ordu Fatsa Ahmet Canbaz
- Ordu Aybastı Özdilek Aydoğan
- Ordu Gölköy Cengiz Sarıyer
- Ordu Akkuş Bayram Görür
- Sakarya Serdivan Zafer Kazan
- Sakarya Karapürçek Nizamettin Yıldız
- Samsun Yakakent Ramazan Şensoy
- Samsun Çarşamba Altan Karabulut
- Sinop Erfelek Muzaffer Şimşek Mevcut Başkan
- Sinop Gerze Osman Belovacıklı Mevcut Başkan
- Sivas Gemerek Çepni Gülbeden Yüksel Chp Belediyesi
- Sivas İmranlı Murat Açıl
- Sivas Şarkışla Ayfer Temel
- Şanlıurfa Hilvan Abuzer Bebe
- Şanlıurfa Akçakale Ahmet Geçit
- Şanlıurfa Halfeti Ekrem Morçiçek
- Şanlıurfa Suruç Kemal Eşsiz
- Şanlıurfa Harran Mehmet İngin
- Şanlıurfa Viranşehir Şehmus Dodukanlıoğlu
- Tunceli Mazgirt Akpazar Cemal Bulut
- Tunceli Hozat Seyfi Geyik Chp Belediyesi
- Tunceli Mazgirt İsmail Toprak
- Uşak Eşme Yılmaz Tozan
- Uşak Sivaslı Pınarbaşı Naci Akyürek Mevcut Başkan
- Uşak Sivaslı Selçikler İbrahim Kökçü
- Uşak Eşme Yeleğen Feyzi Kaya Mevcut Başkan
- Uşak Banaz Kızılcasöğüt Ömer Biçer Mevcut Başkan
- Van Çaldıran Muhamed Aladağ
- Yalova Armutlu Ali Çetinkaya
- Yalova Altınova Kaytazdere Ali Kangal Mevcut Başkan
- Yalova Altınova Subaşı Turan Canbay
- Yalova Çınarçık Avni Kurt Mevcut Başkan
- Yalova Çınarcık Koru Kamil Yaman Mevcut Başkan
- Yalova Çiftlikköy Nedim Güler
- Zonguldak Devrek Çaydeğirmeni Hayrettin Çataklı
- Zonguldak Çaycuma Saltukova Alim Genç
- Zonguldak Alaplı Gümeli Ahmet Saydam Mevcut Başkan
- Zonguldak Kozlu Cengiz Bank
- Zonguldak Merkez Beycuma Hayati Açıkgöz
- Zonguldak Kilimli Ali Aslan Kılıç Mevcut Başkan
- Zonguldak Kilimli Çatalağzı Adnan Akgün Mevcut Başkan
- Balıkesir BŞB Ahmet Akın Milletvekili
- Artvin Merkez Demirhan Elçin
- Batman Merkez Enver Erdem
- Bingöl Merkez Vahdettin Uzunyayla
- Gümüşhane Merkez Bedri Ağaç
- Uşak Merkez Asım Kalelioğlu
- Erzincan Merkez İsmail Taş
- Karabük Merkez Mehmet Durum
- Burdur Merkez Ali Orkun Ercengiz Mevcut Başkan
- Giresun Merkez Kerim Aksu Mevcut Başkan
- Yalova Merkez Vefa Salman Mevcut Başkan
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