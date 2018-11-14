CHP'nin Belediye Başkanları Belli Olmaya Başladı: İşte CHP'nin Kesinleşen Belediye Başkan Adayları

Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler için aday belirleme çalışmalarına devam ediyor. Bugün yapılan MYK toplantısında büyük ölçüde adaylar belirlendi. 1 büyükşehir ve 10 belediye olmam üzere 140 belediye başkan adayı belirlendi. Aday tespit yöntemi olarak eğilim yoklaması da eklendi.

İşte elimize ulaşan listeye göre CHP'nin kesinleşen belediye başkan adayları;

Adana İmamoğlu Kasım Karaköse Adana Tufanbeyli Ahmet Aktürk Adıyaman Çelikhan Pınarbaşı Mahmut Alan Adıyaman Tut Mehmet Kılıç Chp Belediyesi Adıyaman Besni Şambayat Nejdet Arıcı Mevcut Başkan Adıyaman Besni Vakkas Acar Kesmetepe Bel. Bşk Afyonkarahisar Sülümenli İsmail Özakman Afyonkarahisar Çay Pazarağaç Fahrettin Mutlu Ağrı Tutak Erkan Sayan Ağrı Taşlıçay Kubbettin Tekgül Aksaray Merkez Taşpınar Cihan Yüksel Mevcut Başkan Aksaray Merkez Yeşiltepe Tahsin Çelik Mevcut Başkan Aksaray Merkez Yeşilova Sibel Muştu Amasya Merzifon Alp Kargı Mevcut Başkan Ankara Çankaya Alper Taşdelen Mevcut Başkan Ankara Yenimahalle Fethi Yaşar Mevcut Başkan Ankara Elmadağ Adem Barış Aşkın Antalya Manavgat Sükrü Sözen Mevcut Başkan Antalya Kemer Mustafa Gül Mevcut Başkan Ardahan Göle Köprülü Engin Sarıkaya Artvin Kemalpaşa Ergül Akçiçek Mevcut Başkan Aydın Koçarlı Mutlu Öztürk Mevcut Başkan Balıkesir Balya Orhan Gaga Balıkesir Havran Bedri Şahin Balıkesir Manyas Tancan Barçın Mevcut Başkan Balıkesir Burhaniye Ali Kemal Deveciler Bartın Kurucaşile Nergis Kartal Batman Gercüş Hamdiye Öner Batman Hasankeyf Orhan Cihan Batman Beşiri Genco Özel Batman Kozluk Savaş Durmaz Batman Sason Adnan Yaşar Bilecik İnhisar Ayhan Ödübek Bingöl Yayladere Sabri Akyürek Mevcut Başkan Bingöl Yedisu Veysel Yaygan Bingöl Kiğı Yılmaz Gündüz Mevcut Başkan Bitlis Adilcevaz Aydınlar İsmet Özçalımlı Bitlis Mutki Kavakbaşı Mezher Özdeş Bitlis Güroymak Günkırı Servet Başelçin Bitlis Güroymak Gölbaşı Cuma Siri Burdur Bucak Kızılkaya Şeref Coşar Bolu Mengen Turhan Bulut Mevcut Başkan Bolu Mudurnu Mehmet İnegöl Mevcut Başkan Bolu Yeniçağa Adnan Güngör Bolu Dörtdivan İlyas Özalp Bursa Orhangazi Şaban Çetin Çoklar Bursa Harmancık Ahmet Tufan Bursa Orhaneli Vildan Koç Çanakkale Çan Bülent Öz Çanakkale Çan Terzialan Feride Demirbaş Çanakkale Ayvacık Mesut Bayram Çanakkale Ezine Halil Büyükerol Çanakkale Lapseki Çardak Metin Semerci Çankırı Eldivan Afife Ülkü Kavalalı Çankırı Kurşunlu Tevfik Metin Aktaş Denizli Serinhisar Hüseyin Gemi Denizli Çivril Ömer Köseoğlu Denizli Pamukkale Ahmet Divarcı Denizli Güney Mustafa Urtekin Diyarbakır Çüngüş Muhiddin Yıldırım Düzce Akçakoca Fikret Albayrak Düzce Gölyaka Abdullah Şahin Eskişehir Han Erdal Şanlı Mevcut Başkan Eskişehir Mahmudiye İshak Gündoğan Mevcut Başkan Eskişehir Odunpazarı Kazım Kurt Mevcut Başkan Eskişehir Tepebaşı Ahmet Ataç Mevcut Başkan Gaziantep Karkamış Ali Doğan Gaziantep Araban Hasan DOĞRU Giresun Tirebolu Burhan Takır Giresun Eynesil Ahmet Latif Karadeniz Gümüşhane Şiran Hüseyin Kaya Hatay Antakya Hikmet Hatunoğlu Kahramanmaraş Andırın Ahmet Rüzgar Kahramanmaraş Elbistan Onur Gürbüz Kars Arpaçay Enver Akkaya Kars Susuz Oğuz Yantemur Kastamonu Devrekani İlhan Tuncer Kastamonu Bozkurt Güvenç Demirezen Kayseri Bünyan Mustafa Naldız Kayseri Felahiye Kerim Karakoç Kocaeli Darıca Yakup Törk Kocaeli Karamürsel Ahmet Çalık Karabük Yenice Yortanpazarı İsmail Elemen Kütahya Dumlupınar Zekeriya Yılmaz Kütahya Domaniç Mustafa Temel Ergün Kütahya Domaniç Çukurca Ceyhun Ergün Kütahya Altıntaş Doğan Akbunar Kırıkkale Sulakyurt Tamer Cihan Ordu Fatsa Ahmet Canbaz Ordu Aybastı Özdilek Aydoğan Ordu Gölköy Cengiz Sarıyer Ordu Akkuş Bayram Görür Sakarya Serdivan Zafer Kazan Sakarya Karapürçek Nizamettin Yıldız Samsun Yakakent Ramazan Şensoy Samsun Çarşamba Altan Karabulut Sinop Erfelek Muzaffer Şimşek Mevcut Başkan Sinop Gerze Osman Belovacıklı Mevcut Başkan Sivas Gemerek Çepni Gülbeden Yüksel Chp Belediyesi Sivas İmranlı Murat Açıl Sivas Şarkışla Ayfer Temel Şanlıurfa Hilvan Abuzer Bebe Şanlıurfa Akçakale Ahmet Geçit Şanlıurfa Halfeti Ekrem Morçiçek Şanlıurfa Suruç Kemal Eşsiz Şanlıurfa Harran Mehmet İngin Şanlıurfa Viranşehir Şehmus Dodukanlıoğlu Tunceli Mazgirt Akpazar Cemal Bulut Tunceli Hozat Seyfi Geyik Chp Belediyesi Tunceli Mazgirt İsmail Toprak Uşak Eşme Yılmaz Tozan Uşak Sivaslı Pınarbaşı Naci Akyürek Mevcut Başkan Uşak Sivaslı Selçikler İbrahim Kökçü Uşak Eşme Yeleğen Feyzi Kaya Mevcut Başkan Uşak Banaz Kızılcasöğüt Ömer Biçer Mevcut Başkan Van Çaldıran Muhamed Aladağ Yalova Armutlu Ali Çetinkaya Yalova Altınova Kaytazdere Ali Kangal Mevcut Başkan Yalova Altınova Subaşı Turan Canbay Yalova Çınarçık Avni Kurt Mevcut Başkan Yalova Çınarcık Koru Kamil Yaman Mevcut Başkan Yalova Çiftlikköy Nedim Güler Zonguldak Devrek Çaydeğirmeni Hayrettin Çataklı Zonguldak Çaycuma Saltukova Alim Genç Zonguldak Alaplı Gümeli Ahmet Saydam Mevcut Başkan Zonguldak Kozlu Cengiz Bank Zonguldak Merkez Beycuma Hayati Açıkgöz Zonguldak Kilimli Ali Aslan Kılıç Mevcut Başkan Zonguldak Kilimli Çatalağzı Adnan Akgün Mevcut Başkan Balıkesir BŞB Ahmet Akın Milletvekili Artvin Merkez Demirhan Elçin Batman Merkez Enver Erdem Bingöl Merkez Vahdettin Uzunyayla Gümüşhane Merkez Bedri Ağaç Uşak Merkez Asım Kalelioğlu Erzincan Merkez İsmail Taş Karabük Merkez Mehmet Durum Burdur Merkez Ali Orkun Ercengiz Mevcut Başkan Giresun Merkez Kerim Aksu Mevcut Başkan Yalova Merkez Vefa Salman Mevcut Başkan





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