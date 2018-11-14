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CHP'nin Belediye Başkanları Belli Olmaya Başladı: İşte CHP'nin Kesinleşen Belediye Başkan Adayları

Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler için aday belirleme çalışmalarına devam ediyor. Bugün yapılan MYK toplantısında büyük ölçüde adaylar belirlendi. 1 büyükşehir ve 10 belediye olmam üzere 140 belediye başkan adayı belirlendi. Aday tespit yöntemi olarak eğilim yoklaması da eklendi.

CHP'nin Belediye Başkanları Belli Olmaya Başladı: İşte CHP'nin Kesinleşen Belediye Başkan Adayları

Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler için aday belirleme çalışmalarına devam ediyor. Bugün yapılan MYK toplantısında büyük ölçüde adaylar belirlendi. 1 büyükşehir ve 10 belediye olmam üzere 140 belediye başkan adayı belirlendi. Aday tespit yöntemi olarak eğilim yoklaması da eklendi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:43
CHP'nin Belediye Başkanları Belli Olmaya Başladı: İşte CHP'nin Kesinleşen Belediye Başkan Adayları

Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler için aday belirleme çalışmalarına devam ediyor. Bugün yapılan MYK toplantısında büyük ölçüde adaylar belirlendi. 1 büyükşehir ve 10 belediye olmam üzere 140 belediye başkan adayı belirlendi. Aday tespit yöntemi olarak eğilim yoklaması da eklendi.

İşte elimize ulaşan listeye göre CHP'nin kesinleşen belediye başkan adayları;

  1. Adana İmamoğlu Kasım Karaköse  
  2. Adana Tufanbeyli Ahmet Aktürk  
  3. Adıyaman Çelikhan Pınarbaşı Mahmut Alan  
  4. Adıyaman Tut Mehmet Kılıç Chp Belediyesi
  5. Adıyaman Besni Şambayat Nejdet Arıcı Mevcut Başkan
  6. Adıyaman Besni Vakkas Acar Kesmetepe Bel. Bşk
  7. Afyonkarahisar Sülümenli İsmail Özakman  
  8. Afyonkarahisar Çay Pazarağaç Fahrettin Mutlu  
  9. Ağrı Tutak Erkan Sayan  
  10. Ağrı Taşlıçay Kubbettin Tekgül  
  11. Aksaray Merkez Taşpınar Cihan Yüksel Mevcut Başkan
  12. Aksaray Merkez Yeşiltepe Tahsin Çelik Mevcut Başkan
  13. Aksaray Merkez Yeşilova Sibel Muştu  
  14. Amasya Merzifon Alp Kargı Mevcut Başkan
  15. Ankara Çankaya Alper Taşdelen Mevcut Başkan
  16. Ankara Yenimahalle Fethi Yaşar Mevcut Başkan
  17. Ankara Elmadağ Adem Barış Aşkın  
  18. Antalya Manavgat Sükrü Sözen Mevcut Başkan
  19. Antalya Kemer Mustafa Gül Mevcut Başkan
  20. Ardahan Göle Köprülü Engin Sarıkaya  
  21. Artvin Kemalpaşa Ergül Akçiçek Mevcut Başkan
  22. Aydın Koçarlı Mutlu Öztürk Mevcut Başkan
  23. Balıkesir Balya Orhan Gaga  
  24. Balıkesir Havran Bedri Şahin  
  25. Balıkesir Manyas Tancan Barçın Mevcut Başkan
  26. Balıkesir Burhaniye Ali Kemal Deveciler  
  27. Bartın Kurucaşile Nergis Kartal  
  28. Batman Gercüş Hamdiye Öner  
  29. Batman Hasankeyf Orhan Cihan  
  30. Batman Beşiri Genco Özel  
  31. Batman Kozluk Savaş Durmaz  
  32. Batman Sason Adnan Yaşar  
  33. Bilecik İnhisar Ayhan Ödübek  
  34. Bingöl Yayladere Sabri Akyürek Mevcut Başkan
  35. Bingöl Yedisu Veysel Yaygan  
  36. Bingöl Kiğı Yılmaz Gündüz Mevcut Başkan
  37. Bitlis Adilcevaz Aydınlar İsmet Özçalımlı  
  38. Bitlis Mutki Kavakbaşı Mezher Özdeş  
  39. Bitlis Güroymak Günkırı Servet Başelçin  
  40. Bitlis Güroymak Gölbaşı Cuma Siri  
  41. Burdur Bucak Kızılkaya Şeref Coşar  
  42. Bolu Mengen Turhan Bulut Mevcut Başkan
  43. Bolu Mudurnu Mehmet İnegöl Mevcut Başkan
  44. Bolu Yeniçağa Adnan Güngör  
  45. Bolu Dörtdivan İlyas Özalp  
  46. Bursa Orhangazi Şaban Çetin Çoklar  
  47. Bursa Harmancık Ahmet Tufan  
  48. Bursa Orhaneli Vildan Koç  
  49. Çanakkale Çan Bülent Öz  
  50. Çanakkale Çan Terzialan Feride Demirbaş  
  51. Çanakkale Ayvacık Mesut Bayram  
  52. Çanakkale Ezine Halil Büyükerol  
  53. Çanakkale Lapseki Çardak Metin Semerci  
  54. Çankırı Eldivan Afife Ülkü Kavalalı  
  55. Çankırı Kurşunlu Tevfik Metin Aktaş  
  56. Denizli Serinhisar Hüseyin Gemi  
  57. Denizli Çivril Ömer Köseoğlu  
  58. Denizli Pamukkale Ahmet Divarcı  
  59. Denizli Güney Mustafa Urtekin  
  60. Diyarbakır Çüngüş Muhiddin Yıldırım  
  61. Düzce Akçakoca Fikret Albayrak  
  62. Düzce Gölyaka Abdullah Şahin  
  63. Eskişehir Han Erdal Şanlı Mevcut Başkan
  64. Eskişehir Mahmudiye İshak Gündoğan Mevcut Başkan
  65. Eskişehir Odunpazarı Kazım Kurt Mevcut Başkan
  66. Eskişehir Tepebaşı Ahmet Ataç Mevcut Başkan
  67. Gaziantep Karkamış Ali Doğan  
  68. Gaziantep Araban Hasan DOĞRU  
  69. Giresun Tirebolu Burhan Takır  
  70. Giresun Eynesil Ahmet Latif Karadeniz  
  71. Gümüşhane Şiran Hüseyin Kaya  
  72. Hatay Antakya Hikmet Hatunoğlu  
  73. Kahramanmaraş Andırın Ahmet Rüzgar  
  74. Kahramanmaraş Elbistan Onur Gürbüz  
  75. Kars Arpaçay Enver Akkaya  
  76. Kars Susuz Oğuz Yantemur  
  77. Kastamonu Devrekani İlhan Tuncer  
  78. Kastamonu Bozkurt Güvenç Demirezen  
  79. Kayseri Bünyan Mustafa Naldız  
  80. Kayseri Felahiye Kerim Karakoç  
  81. Kocaeli Darıca Yakup Törk  
  82. Kocaeli Karamürsel Ahmet Çalık  
  83. Karabük Yenice Yortanpazarı İsmail Elemen  
  84. Kütahya Dumlupınar Zekeriya Yılmaz  
  85. Kütahya Domaniç Mustafa Temel Ergün  
  86. Kütahya Domaniç Çukurca Ceyhun Ergün  
  87. Kütahya Altıntaş Doğan Akbunar  
  88. Kırıkkale Sulakyurt Tamer Cihan  
  89. Ordu Fatsa Ahmet Canbaz  
  90. Ordu Aybastı Özdilek Aydoğan  
  91. Ordu Gölköy Cengiz Sarıyer  
  92. Ordu Akkuş Bayram Görür  
  93. Sakarya Serdivan Zafer Kazan  
  94. Sakarya Karapürçek Nizamettin Yıldız  
  95. Samsun Yakakent Ramazan Şensoy  
  96. Samsun Çarşamba Altan Karabulut  
  97. Sinop Erfelek Muzaffer Şimşek Mevcut Başkan
  98. Sinop Gerze Osman Belovacıklı Mevcut Başkan
  99. Sivas Gemerek Çepni Gülbeden Yüksel Chp Belediyesi
  100. Sivas İmranlı Murat Açıl  
  101. Sivas Şarkışla Ayfer Temel  
  102. Şanlıurfa Hilvan Abuzer Bebe  
  103. Şanlıurfa Akçakale Ahmet Geçit  
  104. Şanlıurfa Halfeti Ekrem Morçiçek  
  105. Şanlıurfa Suruç Kemal Eşsiz  
  106. Şanlıurfa Harran Mehmet İngin  
  107. Şanlıurfa Viranşehir Şehmus Dodukanlıoğlu  
  108. Tunceli Mazgirt Akpazar Cemal Bulut  
  109. Tunceli Hozat Seyfi Geyik Chp Belediyesi
  110. Tunceli Mazgirt İsmail Toprak  
  111. Uşak Eşme Yılmaz Tozan  
  112. Uşak Sivaslı Pınarbaşı Naci Akyürek Mevcut Başkan
  113. Uşak Sivaslı Selçikler İbrahim Kökçü  
  114. Uşak Eşme Yeleğen Feyzi Kaya Mevcut Başkan
  115. Uşak Banaz Kızılcasöğüt Ömer Biçer Mevcut Başkan
  116. Van Çaldıran Muhamed Aladağ  
  117. Yalova Armutlu Ali Çetinkaya  
  118. Yalova Altınova Kaytazdere Ali Kangal Mevcut Başkan
  119. Yalova Altınova Subaşı Turan Canbay  
  120. Yalova Çınarçık Avni Kurt Mevcut Başkan
  121. Yalova Çınarcık Koru Kamil Yaman Mevcut Başkan
  122. Yalova Çiftlikköy Nedim Güler  
  123. Zonguldak Devrek Çaydeğirmeni Hayrettin Çataklı  
  124. Zonguldak Çaycuma Saltukova Alim Genç  
  125. Zonguldak Alaplı Gümeli Ahmet Saydam Mevcut Başkan
  126. Zonguldak Kozlu Cengiz Bank  
  127. Zonguldak Merkez Beycuma Hayati Açıkgöz  
  128. Zonguldak Kilimli Ali Aslan Kılıç Mevcut Başkan
  129. Zonguldak Kilimli Çatalağzı Adnan Akgün Mevcut Başkan
  130. Balıkesir BŞB Ahmet Akın Milletvekili
  131. Artvin Merkez Demirhan Elçin  
  132. Batman Merkez Enver Erdem  
  133. Bingöl Merkez Vahdettin Uzunyayla  
  134. Gümüşhane Merkez Bedri Ağaç  
  135. Uşak Merkez Asım Kalelioğlu  
  136. Erzincan Merkez İsmail Taş  
  137. Karabük Merkez Mehmet Durum  
  138. Burdur Merkez Ali Orkun Ercengiz Mevcut Başkan
  139. Giresun Merkez Kerim Aksu Mevcut Başkan
  140. Yalova Merkez Vefa Salman Mevcut Başkan


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Son Güncelleme: 14.11.2018 15:40
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chp nin belediye başkanları belli olmaya başladı işte chp nin kesinleşen belediye başkan adayları
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