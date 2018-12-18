chp nin ankara adayı mansur yavaş oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş oldu. Yavaş, 'Başkent Ankara adaylığı için şahsımı lâyık gören Millet İttifakı’nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu’na, Sayın Akşener’e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim. Bu güveni,seçimi kazanıp, başarı ile taçlandırmak boynumuzun borcudur. Yolumuz açık olsun' ifadelerini içeren paylaşımda bulundu.



Parti Meclisi'ndeki oylamada 12'ye karşı 45 oyla Mansur Yavaş, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Oylamada bir üye de çekimser oy kullandı.

Kararın ardından Mansur Yavaş, Twitter'dan açıklama yaptı. Yavaş, ''Başkent Ankara adaylığı için şahsımı lâyık gören Millet İttifakı’nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu’na, Sayın Akşener’e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim. Bu güveni,seçimi kazanıp, başarı ile taçlandırmak boynumuzun borcudur. Yolumuz açık olsun. Allah’ın izni, halkımızın takdiriyle Cumhuriyetimizin kalbi Güzel Ankara’ya hizmetkar olmaya talibim. Parti ayrımı yapmaksızın tüm Ankaralılara teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.'' ifadelerini kullandı.