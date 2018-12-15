CHP'nin 3 Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Daha Belli Oldu!

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için İYİ Parti ile ittfiak kararı alan CHP'de Adana, Antalya, Bursa adayları netleşti. Mersin'de iki isim arasında karar verilmeye çalışılıyor. Üsküdar ve Eyüp de ise CHP'nin aday çıkarmayacağı ve Üsküdar’da aday gösterilmek istenen Muhammed Çakmak’a “Geri çekil ve çalışma yapma” denildiği iddia edildi. Diğer taraftan CHP'nin İYİ Parti’ye bıraktığı şehirlerin kurultayda İnce’yi destekleyen iller olduğu ve bu durum parti örgütünü rahatsız ettiği bilgisine ulaşıldı.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’de, İYİ Parti ile yapılan ittifak görüşmesinden sonra Adana, Antalya, Mersin ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının isimlerinin netleştiği öğrenildi. Parti kulislerinde İYİ Parti’ye bırakılan illerin kurultayda Muharrem İnce’ye destek veren iller olduğu belirtilerek parti örgütünde oluşan rahatsızlığın giderilmesi için yeni formüller arandığı belirtildi.

CHP ADANA ADAYI ZEYDAN KARALAR OLDU!

Cumhuriyet'ten Ali Açar'ın haberine göre; CHP’de ittifak görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasının ardından adayların da isimleri kesinleşmeye başladı. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Adana’da Zeydan Karalar isminin netleştiği belirtilirken, Meral Akşenir’in Çetin Soner ismini önermesine karşın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Karalar ile devam edeceklerini söylediği öğrenildi.

ANTALYA'DA MUHİTTİN BÖCEK!

CHP’nin Antalya’da Muhittin Böcek isminde karar aldığı, Meral Akşener’in de onay verdiği söylendi.

MERSİN'DE İSTEMİHAN TALAY VE SERDAR KUYUCUOĞLU ÖNE ÇIKTI!

Mersin’de İstemihan Talay ve Serdar Kuyucuoğlu arasında partinin karar vermeye çalıştığı belirtilirken, Talay isminin bir adım önde olduğu kaydedildi.

CHP BURSA'DA MUSTAFA BOZBEY'İ ADAY GÖSTERECEK

CHP’nin Bursa’da ise Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey isminde karar kıldığı, yerine ise yardımcılarından Turgay Erdem’in gösterileceği belirtildi.

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