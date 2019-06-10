CHP’Lİ YÜCEER: KAMUDA KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ SAĞLANSIN

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, kamu personel alımlarımda kadın ve erkek adaylar arasından kayırmacılığın yapıldığına ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Yüceer açıklamasında özellikle belli kadrolarda kadınların yok sayıldığını ifade etti. Kamuda mülakat adı verilen sözlü sınavla yapılan alımlarda kadınların çok yüksek oranda elendiğini belirten Yüceer, “ Yazılı sınavda gayet başarılı sonuç alan kadınlar, sözlü sınavlarla elenmektedir. Bu durum ülkemizde kadın erkek eşitliği ve ülkemizin bu alanda aldığı yol bakımından endişe verici boyutlara ulaşmaktadır.” dedi.

NEDEN KADINLAR MÜLAKATLARDA ELENİYOR?

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili Candan Yüceer, kamuda kadınların belirli alanlarda istihdamının engellediğini vurguladı. Yüceer, Orman Genel Müdürlüğü,“orman mühendisi ve orman muhafaza memuru alırken neden mülakata ihtiyaç duyar?” diye sordu. Yüceer, “ Tarım ve Orman Bakanı sayın Bekir Pakdemirli 29 Mart 2019 tarihinde bir tv programında Orman Genel Müdürlüğü’nün 5000 personel alacağını ve bunun KPSS puanına göre belirleneceğini söylemiştir. Fakat Orman Genel Müdürlüğü web sayfasında ilan ettiği duyuruda KPSS puanı ve sözlü sınava göre alım yapılacağını açıklamıştır. Sayın Bakan’ın açıklamasının üzerine böyle bir ilana çıkılması kamuoyunda ayrımcılık olduğuna dair şüphelere yol açmıştır.” dedi. Yüceer, “Tarım ve Orman Bakanı bir televizyon programında KPSS puanı ile alım yapılacağını ilan etmişken hangi gerekçeyle sözlü sınava dönülmüştür? Bu konuda bakan açıklama yapmalı.” dedi.

MÜHENDİS KADINLAR AYRIMCILIĞA UĞRUYOR

Ziraat Mühendisi kadınların da ayrımcılığa maruz kaldığını ifade eden Yüceer, “Kadınlarımız üniversitelerin gerekli bölümlerini tamamlayıp başarıyla mezun oluyor. Orman mühendisi, ziraat mühendisi, İş güvenliği uzmanı gibi unvanları almaya hak kazanıyorlar. KPSS’ye girip kamuda istihdam olmak için yeterli puanları alıyorlar fakat sözlü sınavlarda kadınların başarısız sayıldıkları ortaya çıkıyor. Bu yıl içinde Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürlüğü sınavına Yüksek KPSS puanıyla ilk sırada mülakata girmeye hak kazanan ve üstelik ziraat mühendisi bir aday yerine, daha düşük puanlı ve işletme bölümü mezunu dördüncü sıradaki kişinin kazandığı duyuruldu. Aynı mülakata yine yüksek KPSS puanına sahip ikinci sırada girmeye hak kazanan aday yerine de çok daha düşük KPSS puanına sahip birisi atandı. Bütün bunlar kamuda liyakatın olmadığını açık şekilde ortaya koymaktadır. Sadece bir örnek bile durumun vahametini gözler önüne sermek için yeterli.” dedi. Yüceer, Bakanlık olarak kadınların karşı karşıya kaldığı ayrımcılığa ilişkin gerekli açıklamanın yapılmasını istedi.

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