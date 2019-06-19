CHP’li vekil mevsimlik işçilere sahip çıktı”

TBMM Çevre Komisyonu Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat “Tarımda uygulanan politikalar ve yüksek girdi maliyetleri nedeniyle topraklarını işleyemeyen köylüler yoksullaşarak hızla ucuz emek gücü olarak kayıt dışı ve güvencesiz çalışma koşullarına itilmiştir. Sabahın seherinde ekmekleri için Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yolla çıkan mevsimlik işçiler, kontrolsüz uygulamalar nedeniyle ölümün kıyısında yolculuk etmektedir. Bu işçilerimiz maalesef birçok iş cinayetine de kurban gitmektedir. Olumsuz yol koşulları, şoförün uykusuzluğu gibi nedenlerden kaynaklanan trafik kazalarının yanında açık kasalı kamyonetler ile işçi taşınmasından kaynaklanan birçok iş cinayeti de söz konusudur. Aracıların insan hayatını hiçe sayarak işçilerin traktör ve kamyon kasalarında, eski bakımsız servis araçlarında kapasitelerinin üzerinde işçi taşıma tercihi, tarım işçilerinin ölüm nedenlerinin başında gelmektedir. Bu çalışma ve ulaşım koşulları, uygulanan tarım politikaları sonucu yıkıma sürüklenen tarımın ve üretici köylünün içinde bulunduğu durumun apaçık göstergesidir.”ifadelerine yer verdi.

“İŞ GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ YAPILMAKTA MIDIR?”

“Mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde iş güvenliği denetimleri yapılmakta mıdır? 2018 yılında kazaya bağlı yaşamını yitiren tarım işçilerinin sayısı kaçtır? Bu tür üzücü olayların yaşanmaması için ne gibi denetimler planlanmaktadır? Açık kasalı kamyonette işçi taşıyan kamyonetlerin karayolunda denetlenmesi yapılmakta mıdır? Bu denetimler yapılıyorsa sonucunda kaç kişiye ne tür cezalar verilmiştir?” sorularını yöneltti.

“İNSANİ ÇALIŞMA KOŞULLARI YÜRÜTÜLMEKTE MİDİR?”

Polat, mevsimlik tarım işçilerinin insani koşullarda istihdam edilebilmesi için bakanlığınız tarafından bir çalışma yürütülmekte midir? sorusunu yönelterek, önergesinde şu sorulara yer verdi:

-Geçmiş yıllarda yaşamını yitiren tarım işçilerinin ailelerine bakanlığınız tarafından herhangi bir yardım da bulunulmuş mudur?

-Açık kasalı kamyonette işçi taşıyan kamyonetlerin karayolunda denetlenmesi yapılmakta mıdır? Bu denetimler yapılıyorsa sonucunda kaç kişiye ne tür cezalar verilmiştir?

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