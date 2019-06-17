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CHP’li Vekil Kani Beko, kartları iptal edilen güvenlik işçilerini sordu

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, haksız ve dayanaksız bir şekilde, gerekçe gösterilmeden kartları iptal edilen ve işsiz kalan özel güvenlik görevlisi işçilerin durumunu İçişleri Bakanı’na sordu. Beko, “OHAL yokken OHAL hukukunun uygulanmasını kınıyoruz” dedi.

CHP’li Vekil Kani Beko, kartları iptal edilen güvenlik işçilerini sordu

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, haksız ve dayanaksız bir şekilde, gerekçe gösterilmeden kartları iptal edilen ve işsiz kalan özel güvenlik görevlisi işçilerin durumunu İçişleri Bakanı’na sordu. Beko, “OHAL yokken OHAL hukukunun uygulanmasını kınıyoruz” dedi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 12:54
CHP’li Vekil Kani Beko, kartları iptal edilen güvenlik işçilerini sordu

Bir süredir kamu kurumlarında ya da özel kuruluşlarda çalışan özel güvenlik görevlisi işçilerin güvenlik kartlarının haksız ve dayanaksız bir şekilde iptal edildiğini belirten Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Kani Beko, mağdur olan binlerce işçinin sorununu Meclis’e taşıdı. Hiçbir gerekçe bildirmeden işlerine son verilen özel güvenlik görevlisi işçilerle ilgili gerçekleştirilen bu işlemin sebebini İçişleri Bakanı’na soran Beko, “DİSK Güvenlik-Sen Genel Başkanının bildirdiğine göre Türkiye genelinde 6 bin 700 personelin kartı iptal edildi ve bu konuda soruşturmanın gizliliği gerekçesiyle bilgi verilmiyor. KHK ile kartları iptal edilen ve işsiz kalan güvenlik işçilerinin iş güvencesini tamamen ortadan kaldırıldığı bu yöntem, işçinin başvuru yapabileceği bir mercii de bırakmıyor. Emniyetten gelen bir telefonla özel güvenlik iş kolunda çalışan güvenlik emekçileri açlığa mahkûm edilmiştir”  dedi.

‘OHAL YOKKEN OHAL HUKUKUNUN UYGULANMASINI KINIYORUZ’

Ülkede olağanüstü hal (OHAL) varmış gibi hareket edilmesinden ve insanların açlığa mahkum edilmesinden bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayan CHP’li Beko, şunları söyledi: “OHAL yokken ülkede OHAL hukukunun uygulanmasını kınıyoruz. Birçok iş kolunda bunun mağduriyeti yaşanıyor ve insanlar açlığa mahkum ediliyor. Gerekçe yok, suç yok ama ceza var. Bu bir hukuk devletine yakışmayan keyfi bir uygulamadır. Bundan bir an önce vazgeçilmelidir. Ortada suç varsa, bu kişiler yargılanır ve yargılama sonunda karar verilir. Emekçilerimizin iş güvencelerine kavuşması öncelikli talebimizdir. KHK’ların kaldırılması ve özel güvenlik emekçilerinin tekrar çalışabilir izinlerinin verilmesini istiyoruz. Bu mağduriyetin biran önce giderilmesini istiyoruz. Sayın İçişleri Bakanı’ndan da bu konudaki sorularıma cevap verip konunun hassasiyetini anlamasını bekliyorum.”

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