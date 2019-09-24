CHP’Lİ Suzan Şahin; Orman Muhafaza Memurları Haklarını İstiyor!

Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Suzan Şahin, mesai mefhumu olmadan 24 saat esası ile görev yaparak ormanların korunması, sınırlandırılması, yangınlara müdahale ve denetim faaliyeti gösteren orman muhafaza memurlarının sorunlarını TBMM gündemine taşıdı. Şahin, polis, asker ve diğer güvenlik güçleri gibi orman muhafaza memurlarının da çok önemli bir görevde olduğunu belirtti. 657 sayılı devlet memuru olarak görev yapan personelin bakanlık kanunları ve iç çalışma sistematiğinde belirtilen görevlerin dışında bir çok sorumluluk altına sokulduğunu, ormanlarla ilgili üretim, yangın, denetim gibi iş yüklerini artarkenorman muhafaza memuru sayısının gittikçe azaldığı, Tarım ve Orman Bakanlığı kadrolarında atamaların yapılmadığını söyledi.



Suzan Şahin yaptığı açıklamada, ‘‘Avcılık ve Yaban Hayatı ön lisans programı mezunları, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde Orman Muhafaza Memuru olarak istihdam edilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü kapsamında bulunan 15 bölge müdürlüğü, 82 şube müdürlüğü ve 159 şeflikte bu alanda boşluk bulunduğu iddia edilmekte, Şubat 2019 tarihi itibarıyla sadece 386 orman muhafaza memuru görev yapmaktadır. Buna karşılık 10 farklı üniversiteden mezun olan 1798 kişi mezun olurken, 7 farklı üniversitede de aynı bölümün açılacağı bilgisi ile mezun sayısı daha da artacaktır. Özel sektörde çalışma alanı olmayan avcılık ve yaban hayatı mezunları, personel açığı olmasına rağmen yeterli atama yapılmadığı için işsiz kalmaktadırlar. Etkin av koruma ve kontrol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması, yaban hayat zenginliğinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için orman muhafaza memurluğu önem taşımaktadır. Asker, polis ve diğer güvenlik güçleri gibi çok önemli bir görev icra eden orman muhafaza memurlarına kolluk kuvvetleriyle aynı haklar verilmeli, bakanlık atamaları yapılarak iş yükleri insani boyutlara çekilmelidir.’’ ifadelerini kullanarakTarım ve Orman Bakanının cevaplaması istemiyle meclis başkanlığına önerge verdiğini söyledi.



CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin’in TBMM Başkanlığı’na verdiği önergede Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin cevaplamasını istediği sorular ise şöyle;

