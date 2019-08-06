CHP’li Sertel’den 55 bin kişilik istihdam öncesi PTT’ye uyarı

. CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde “İşe alımlar ne zaman başlayacak? KPSS şartı neden kaldırıldı? KPSS şartı aranmadan mülakat yöntemiyle gerçekleştirilecek alımlarda adam kayırmacılığın önüne nasıl geçilecek” diye sordu.

Mülakatın liyakatı bitirdiğini vurgulayan CHP Milletvekili Sertel, milyonlarca vatandaşın işsiz olduğu bir ortamda tüm kamu kurumlarındaki alımların liyakat esaslı olması gerektiğini söyledi.

LİYAKATA DİKKAT ÇEKTİ

TBMM KİT Komisyonu üyesi olarak PTT başta olmak üzere diğer KİT’lerdeki personel alımlarını mercek altına alacaklarını ifade eden Sertel, şöyle devam etti:

“AKP iktidarında KPSS’de birinci olup atanamayan öğretmenleri, kurumların açtığı sınavda ilk beşte yer alıp yerleşemeyen gençleri sıklıkla gördük. Çok sayıda gencimiz Meclis koridorlarında hakkını, hukukunu aradı. Muhalefet milletvekilleri olarak onlara sahip çıkarak Meclis’te açıklamalar yaptık. Liyakatın esas alınmasını istedik. Bizim açıklamalarımıza ve gençlerin feryatlarına kulak tıkadılar. Bir dönem sınav sorularının çalınmasına göz yumarak FETÖ’cülerin KPSS ile devlet kurumlarına yerleşmesine göz yumdular. Şimdi ise KPSS neredeyse tamamen rafa kalktı. KPSS’ye girilse bile ardından mülakat uygulaması getirildi ve yüzlerce gencimiz haksız yere elendi. Tüm kurumlarda mülakatla alım yapılacaksa KPSS’ye ne gerek var? Torpilin adı mülakat oldu. KİT Komisyonu üyesi olarak ’55 bin kişiye istihdam yaratacağız’ diyen PTT’yi şimdiden uyarıyorum. ‘Eş-dost-akraba’yı bırakın; alımları liyakat esaslı yapın. Kul hakkına girmeyin, yeni mağdurlar yaratmayın.”

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