Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 24°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99398
ALTIN
260.697
DOLAR
5.5417
STERLIN
6.7404
EURO
6.2071
“Boş engelli kadrolarına neden alım yapılmıyor?”
Kutsal topraklarda 17 Türk hayatını kaybetti!
Bakan Ersoy'dan Bayram Tatili Açıklaması! 2019 Kurban bayramı Tatili 9 Gün Olacak mı?
Sigara tiryakilerine kötü haber ! Zamlar diğer markalara da eklendi
Çocuk işçiliği neden önlenemiyor?

CHP’li Sertel’den 55 bin kişilik istihdam öncesi PTT’ye uyarı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, PTT’nin 2023 yılına kadar 55 bin kişiye istihdam sağlayacağına yönelik açıklamaları Meclis gündemine taşıdı.

CHP’li Sertel’den 55 bin kişilik istihdam öncesi PTT’ye uyarı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, PTT’nin 2023 yılına kadar 55 bin kişiye istihdam sağlayacağına yönelik açıklamaları Meclis gündemine taşıdı.

06 Ağustos 2019 Salı 10:45
CHP’li Sertel’den 55 bin kişilik istihdam öncesi PTT’ye uyarı

. CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde “İşe alımlar ne zaman başlayacak? KPSS şartı neden kaldırıldı? KPSS şartı aranmadan mülakat yöntemiyle gerçekleştirilecek alımlarda adam kayırmacılığın önüne nasıl geçilecek” diye sordu.

Mülakatın liyakatı bitirdiğini vurgulayan CHP Milletvekili Sertel, milyonlarca vatandaşın işsiz olduğu bir ortamda tüm kamu kurumlarındaki alımların liyakat esaslı olması gerektiğini söyledi.

LİYAKATA DİKKAT ÇEKTİ

TBMM KİT Komisyonu üyesi olarak PTT başta olmak üzere diğer KİT’lerdeki personel alımlarını mercek altına alacaklarını ifade eden Sertel, şöyle devam etti:

“AKP iktidarında KPSS’de birinci olup atanamayan öğretmenleri, kurumların açtığı sınavda ilk beşte yer alıp yerleşemeyen gençleri sıklıkla gördük. Çok sayıda gencimiz Meclis koridorlarında hakkını, hukukunu aradı. Muhalefet milletvekilleri olarak onlara sahip çıkarak Meclis’te açıklamalar yaptık. Liyakatın esas alınmasını istedik. Bizim açıklamalarımıza ve gençlerin feryatlarına kulak tıkadılar. Bir dönem sınav sorularının çalınmasına göz yumarak FETÖ’cülerin KPSS ile devlet kurumlarına yerleşmesine göz yumdular. Şimdi ise KPSS neredeyse tamamen rafa kalktı. KPSS’ye girilse bile ardından mülakat uygulaması getirildi ve yüzlerce gencimiz haksız yere elendi. Tüm kurumlarda mülakatla alım yapılacaksa KPSS’ye ne gerek var? Torpilin adı mülakat oldu. KİT Komisyonu üyesi olarak ’55 bin kişiye istihdam yaratacağız’ diyen PTT’yi şimdiden uyarıyorum. ‘Eş-dost-akraba’yı bırakın; alımları liyakat esaslı yapın. Kul hakkına girmeyin, yeni mağdurlar yaratmayın.”

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
chp li sertel den bin kişilik istihdam öncesi ptt ye uyarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Çalışanlarına Yasal Güvence!
Sağlık Çalışanlarına Yasal Güvence!
Bebeklekler İçin Zorunlu Olan Aşı Hastanelerde Yok
Bebeklekler İçin Zorunlu Olan Aşı Hastanelerde Yok
Ayhan Barut, Rehabilitasyon öğretmenleri için Çözüm İstedi!
Ayhan Barut, Rehabilitasyon öğretmenleri için Çözüm İstedi!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim