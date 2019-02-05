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CHP’li Şaroğlu, harita teknikerlerinin kadro durumunu sordu

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, harita teknikerlerinin kadro durumunu TBMM gündemine taşıdı.

CHP’li Şaroğlu, harita teknikerlerinin kadro durumunu sordu

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, harita teknikerlerinin kadro durumunu TBMM gündemine taşıdı.

05 Şubat 2019 Salı 12:46
CHP’li Şaroğlu, harita teknikerlerinin kadro durumunu sordu

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, harita teknikerlerinin kadro durumunu TBMM gündemine taşıdı.

CHP’li Şaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu soruları yöneltti:

1-Kamu kurum ve kuruluşlarında bu yıl içerisinde Harita Tekniker ve Harita Kadastro personel ataması yapılacak mıdır? Bunun için ayrılan kadro sayısı kaçtır?   

2-Son 5 yıl içerisinde ataması gerçekleşen Harita Tekniker ve Harita Kadastro personel sayısı kaçtır? Bunların kurumlara göre dağılımı nasıldır?

3-Bakanlıkların ilgili birimlerinde Harita Tekniker ve Harita Kadastro personel açığı belli midir? Bu doğrultuda yapılacak olan memur alımları, üniversitelerin Harita ve Kadastro bölümünden mezun olanların sayısı ile örtüşmekte midir?

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 05.02.2019 14:40
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chp li şaroğlu harita teknikerlerinin kadro durumunu sordu
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#haritateknikerlerikadrobekliyor 2 saat önce

Çabalarımızın, emeklerimizin boşa çıkmaması dileğiyle. Teşekkürler Polat Şaroğlu...

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Hasan 2 saat önce

Helal be biri sesimizi duydu

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Aa 1 saat önce

Tapu bir sürü personel alıyor siz ziraat teknikerlerinin atamasını gündeme getirin alım hiç olmuyır doğru dürüst

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