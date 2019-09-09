CHP’li şahin: KYK borçları gençleri bunalıma sokuyor!

Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği önergede sonrası yaptığı açıklamada, ‘‘Genç işsizlik oranının yüzde 23 düzeyinde olduğu ülkemizde özellikle üniversite mezunu gençlerimiz iş bulamadığı için borçlarını ödeyememekte ve icralık olmaktadır. Büyük bir özveriyle eğitim hayatını bitiren ve okuldan sonra iş bulamadıkları için borçlarını ödeyemeyen ve ödeyemediği zaman artan faiz yüküyle karşı karşıya kalan gençlerimiz bunalıma girmekte, geleceğe dair umudunu yitirmekte ya da hayatına son vermektedir. 342.282 mezun gencimiz bu konuda bir düzenleme beklemektedir. AKP hükümeti hem çığ gibi büyüyen işsizliğe bir çözüm bulamıyor hem de geleceğimiz olan gençlerin psikolojilerinin bozulmasına, genç işsiz ölümlerine zemin hazırlamaktadır. Devlet gençlerine el uzatmalı, Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne öğrenim kredisi ve harç kredisi borcu olan kişiler için düzenlemeye gitmelidir.’’ dedi.



CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin’in, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği sorular ise şöyle;

