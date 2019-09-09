Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 24°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
100404
ALTIN
278.246
DOLAR
5.7291
STERLIN
7.0891
EURO
6.3177
Bankalar yarışa girdi! Avantajlı kredi...
2019 PTT personel alımı başvurusu ve şartları
2019-DGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!
TMSF Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!
Sağlıkta, Eylül dönemi iller arası yer değiştirme kurası yayımlandı! 24 branşta 9.675 kadro ilan edildi

CHP’li şahin: KYK borçları gençleri bunalıma sokuyor!

Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Av.Suzan Şahin, üniversite mezunu genç işsiz oranının %23’lere gelmesi ileKYK kredi borçlarının ödenemediğini, bu nedenle borçlarını ödeyemeyen ve ödeyemediği zaman artan faiz yüküyle karşı karşıya kalan gençlerin bunalıma girdiğini, geleceğe dair umudunu yitirdiğini belirterek konuyu meclis gündemine taşıdı.

CHP’li şahin: KYK borçları gençleri bunalıma sokuyor!

Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Av.Suzan Şahin, üniversite mezunu genç işsiz oranının %23’lere gelmesi ileKYK kredi borçlarının ödenemediğini, bu nedenle borçlarını ödeyemeyen ve ödeyemediği zaman artan faiz yüküyle karşı karşıya kalan gençlerin bunalıma girdiğini, geleceğe dair umudunu yitirdiğini belirterek konuyu meclis gündemine taşıdı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 09:09
CHP’li şahin: KYK borçları gençleri bunalıma sokuyor!

Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği önergede sonrası yaptığı açıklamada, ‘‘Genç işsizlik oranının yüzde 23 düzeyinde olduğu ülkemizde özellikle üniversite mezunu gençlerimiz iş bulamadığı için borçlarını ödeyememekte ve icralık olmaktadır. Büyük bir özveriyle eğitim hayatını bitiren ve okuldan sonra iş bulamadıkları için borçlarını ödeyemeyen ve ödeyemediği zaman artan faiz yüküyle karşı karşıya kalan gençlerimiz bunalıma girmekte, geleceğe dair umudunu yitirmekte ya da hayatına son vermektedir. 342.282 mezun gencimiz bu konuda bir düzenleme beklemektedir. AKP hükümeti hem çığ gibi büyüyen işsizliğe bir çözüm bulamıyor hem de geleceğimiz olan gençlerin psikolojilerinin bozulmasına, genç işsiz ölümlerine zemin hazırlamaktadır. Devlet gençlerine el uzatmalı, Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne öğrenim kredisi ve harç kredisi borcu olan kişiler için düzenlemeye gitmelidir.’’ dedi.
 

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin’in, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği sorular ise şöyle;
 

  1. 2018 ve 2019 yılının ilk 7 ayında Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne öğrenim kredisi ve harç kredisi borcu olan kişi sayısı nedir?
  2. Bunların kaçı icralık olmuştur?
  3. İş bulamadığı için borcunu ödeyemeyen gençlerimizin kredilerini geri ödemeleri konusunda vadelendirme, erteleme, af, faizlerin silinmesi gibi herhangi bir çalışmanız var mıdır?

    İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

    Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

    Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

    Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

    Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

    Instagram Sayfamız için Tıklayınız

    KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 09.09.2019 10:01
Anahtar Kelimeler:
chp li şahin kyk borçları gençleri bunalıma sokuyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genç hekimler neden atanamıyor?
Genç hekimler neden atanamıyor?
Af, Nafaka, EYT, Taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı Meclise Ne Zaman Gelecek?
Af, Nafaka, EYT, Taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı Meclise Ne Zaman Gelecek?
Bakan Soylu: İstanbul ve Ankara için kayyumun sözkonusu olabilmesi mümkün değil
Bakan Soylu: İstanbul ve Ankara için kayyumun sözkonusu olabilmesi mümkün değil

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim