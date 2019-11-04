CHPli Öztrak'tan Soylu'ya: Seçilmiş birine kalkıp bu hakaretleri edecek kadar kendini kaybetmiş vaziyette

CHP Sözcüsü Faik Öztrak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik kullandığı "Avrupa Parlamentosu'na gidip Türkiye'ye gidip şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Bu iş o kadar bedava değil. Yazıklar olsun. Bu milletin sana okuttuğu okula yazıklar olsun" ifadesini eleştiren Öztrak, şöyle konuştu:

"Süleyman Soylu seçilmiş birine kalkıp bu hakaretleri edecek kadar kendini kaybetmiş vaziyettedir. Atanmışların seçilmişlere bu şekilde konuşmaya hakları yoktur. Her yurt dışına çıktıklarında Türkiye'yi kötülediler. Bu lafın sorumluluğu vardır ve hesabı sorulacaktır."

Soylu ne demişti?

Öztrak'tan Soylu'ya: Seçilmiş birine kalkıp bu hakaretleri edecek kadar kendini kaybetmiş vaziyettehttps://t.co/mIxFE5ORG2 pic.twitter.com/yu2LXQ0NdU — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 4, 2019

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre Soylu, İmamoğlu'na yönelttiği eleştirisinde şunları kaydetmişti:

"Avrupa Parlamentosu'na gidip Türkiye'ye gidip şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Bu iş o kadar bedava değil. Yazıklar olsun. Bu milletin sana okuttuğu okula yazıklar olsun. Bu milletin sana verdiği emeğe yazıklar olsun. Birileri eline silah alacak, 9 aylık çocuklarımızı, 11 aylık bebeklerimizi şehit edecek, orada Kürt, Arap ve Türk kardeşlerimizin dükkanını açmasını engelleyecek, çocukların üniversiteye gitmesini engelleyecek, bunu o belediyenin belediye başkanları yapacak, sen de Avrupa Birliği Parlamentosu'na gideceksin veya oradaki belediye toplantısına gideceksin, Türkiye'yi şikayet edeceksin. Yazıklar olsun. Bunları söyleyemeceksek, bunları ifade edemeyeceksek yaptığımız görevin ne anlamı var. Bu kadar ucuz mu bu işler."

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