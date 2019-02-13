CHP'li Özgür Özel: Atanacak İsim Listesi Bakanlıktan Gönderiliyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Milli Eğitim Bakanlığınca 8 Şubat'ta 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldığını, sınav sürecinin şaibeleri gündeme getirdiğini, ülkenin iddialarla çalkalandığını savundu.



Özel, 80'in üzerinde not alan 200'den fazla adayın, mülakatta, ortalaması atma için yeterli olanın altında kalacak şekilde bir puan verilerek elendiğini öne sürdü.



Bu durumda olan bir öğrencinin, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gidip, neden haksızlığa uğradığını sorduğunu anlatan Özel, müdürün, "atama listelerinin bakanlıktan geldiğini, bu listede bulunmayan kişilere mülakatta düşük not verildiğini" söylediğini aktardı.



Deniz Eren Demir'in, KPSS'de 88,295 puan alarak, dalında birinci olduğunu ancak mülakatta verilen puan nedeniyle atanamadığını ifade eden Özel, Demir'in 2016'da girdiği aynı sınavdan 90 puan, ilk mülakatta 95, ikincisinde 93 puan aldığını söyledi. Özel, Demir'in evlilik durumu nedeniyle 6 yıl zorunlu hizmet olduğu için tercih yapmadığını ifade ederek, Demir'in tek kusurunun solcu olmak olduğunu öne sürdü.



Özel, "Saray düzeni önce MİT'ten rapor alıyor, bakıyor AK Partili değilse, başka bir siyasettense, saray düzenine uygun öğretmen değilse listeye adını koymuyor, mülakatta kaç puan olursa ataması yapılamayacaksa o puanı veriyorlar. Ziya Selçuk, bu rezalet senin döneminde yaşandı." dedi.



Tek rezaletin bu olmadığını ifade eden Özel, Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un, 21 Şubat 2018'de "Başı açık kız öğrenci gördüm mü sinirlerime hakim olamıyorum." diyen, genelgeye rağmen Çanakkale'den Atatürk'ün adını çıkaran, soruşturma sonucu görevden alınması gereken Bartın İl Milli Eğitim Müdürü'nü halen görevden alamadığını savundu. Özel, Selçuk'a, "Görevden alamıyorsan nasıl bu alanda yüreğimize su serpecek reformlar yapacaksın?" diye sordu.



Özel, Kartal'da çöken binada hayatını kaybeden 21 vatandaşın acılarının, yüreklerini dağladığını dile getirerek, bunun yeniden yaşanmaması için bir şeyler yapılmasını istedi.



Partilerine mensup Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz'ün kendilerine 36 sayfalık bir rapor gönderdiğini anlatan Özel, Öz'ün, "Ben Kartal'da 2003'te riskli alanlarla ilgili Bakanlar Kurulu kararı çıktıktan sonra 11. ayda başvurumu yaptım. 6 yıldır bana kentsel dönüşüm izni için onay vermiyorlar." dediğini aktardı.



Özel, "Mehmet Özhaseki sana soruyoruz; bu süre zarfında hangi belediyelerin kentsel dönüşüm taleplerini karşıladın? 6 yıldır beklettiğiniz CHP'li belediyelerin, bekletmeden hızla onayladığın AKP'li belediyeden ne farkı var? AKP, Ankara'ya aday bulamamış Kayseri'den, bakanlıktan, İzmir'e aday bulamamış Denizli'den, İstanbul'a aday bulamamış Meclisten, Erzincan'dan aday getiriyor." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un İş Bankasına yönelik açıklamalarına işaret eden Özel, "Bir zorluk var, işler iyi gitmiyor, CHP ile kavga etmek lazım. 'CHP o CHP değil...' CHP'nin o CHP olduğu konusunda mahkeme kararları var. Atatürk'ün kendi el yazısıyla yazdığı vasiyeti burada. Atamızın kemiklerini sızlatmayın." diye konuştu.



Özel, sarayın başındakilerin, gıdada terör estirenlere gerekli dersi verdiklerini söylediğini ifade ederek, tanzim satış mağazalarının 1970'lerin CHP projesi olduğunu kaydetti.



1970'lerdeki tüp kuyruklarından ve tanzim satış noktalarındaki kuyruklardan fotoğraflar gösteren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İsmet Paşa, boğazdan kesmiş, yetecek kadar vermiş, orduya ayırmış. Senelerce karneyi alıp, salladı, 'Ey İsmet Paşa, bu memlekette unu, şekeri karneyle verdi... ' Ey Tayyip Erdoğan, soğanı, patlıcanı, biberi karneyle dağıtıyorsun. Bu kuyruk Erdoğan'ın utanç kuyruğudur. O günlerdeki karne İsmet Paşa'nın, çocukları şekersiz bırakıp, onları babasız bırakmayan, İkinci Dünya Savaşına sokmayan kıvanç kuyruğudur. O kuyruğa karşı bu kuyruk.



Patlıcan terörü... En son buna geldi. Benim aklıma geliyor ama bu şakayı yapmaya utanıyorum, evde kızıma yapıyorum. 'PKK, DEAŞ, FETÖ terör örgütü, Esad'tı, Eset'ti... Bir saldırı var beni kurtarın. Ben kötü yönetiyorum ama bana saldırıyorlar, beni kurtarın.' En son iş döndü dolaştı, patlıcan terör örgütü, pato... 'Pato milli liderimize kast ediyor.' Böyle bir şey olabilir mi? Pato terör örgütü diye bir şey icat ettirdiler. Aklıma geldi, 'Utanmasa, pato terör örgütü var karşımda, buna karşı bana sahip çıkın.' diyecek dedim. Demiş bugün. Kısaltmayı bana yaptırdı. Patlıcan terör örgütüyle milli liderin üzerine gidiyorlarmış. Bu emperyalistlerin kurşununa karşı saati olmasa kalbinden vurulacak liderlere alışmış ülkenin patlıcandan tırsan lider noktasına savrulmasına bakın. İsmet Paşalar, Atatürkler, Kazım Karabekirler, düşmanın yağmur gibi yağan kurşunun üzerine istiklal ve istikbal diye yürüdüler, bunlar patlıcandan, biberden korkuyorlar."