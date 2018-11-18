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CHP'li Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Milletvekili Erdin Bircan yaşamını yitirdi. Bircan'ın vefat haberini CHP'li vekiller sosyal medyadan duyurdu.

CHP'li Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Milletvekili Erdin Bircan yaşamını yitirdi. Bircan'ın vefat haberini CHP'li vekiller sosyal medyadan duyurdu.

18 Kasım 2018 Pazar 09:40
CHP'li Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Milletvekili Erdin Bircan yaşamını yitirdi. Bircan'ın vefat haberini CHP'li vekiller sosyal medyadan duyurdu.

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın bugün sabah saat 09:15'te yaşamını yitirdiği belirtilirken, cenaze töreninin pazartesi günü Edirne'de yapılacağı öğrenildi.

24 Haziran seçimlerinde Edirne'den parlamentoya giren CHP'li Erdin Bircan, parti çalışması için gittiği Iğdır'da geçirdiği beyin kanaması neticesi yoğun bakıma alınmış, uzun süredir Ankara'da tedavi görüyordu.

Erdin Bircan, 1959 yılında Enez İlçesine bağlı Hasköy’de doğdu.

İstanbul Hasköy Lisesinde okuduğu yıllarda gençlik hareketlerine katıldı.

ERDİN BİCAN KİMDİR?

Politika isimli gazetede çalışan Erdin Bican 1980’li yıllarda özel sektörde yöneticilik görevlerinde bulundu.

Ticari hayatına 1988’de Erpa Tekstil’i kurarak başladı ve başarılı bir iş hayatı geçirdi. Uzunköprü’de hayvancılık işiyle uğraştı.

Sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulundu. Kurucuları arasında yer aldığı Trakyalı Yöneticiler ve İş Adamları Derneği TRYİAD'da 2 dönem Başkan Yardımcılığı yaptı.

10 yıl Keşan Ticaret Sanayi Odası KTSO üyeliği yaptı.

Halen İstanbul Tekstil Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İTKİB üyeliği, İstanbul Ticaret Odası İTO üyeliği ve İstanbul Sanayi Odası İSO üyeliklerinde bulunmaktadır.

Bircan, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Beşiktaş Spor Kulübü üyesidir. 2011 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden milletvekili aday adayı olarak yarıştı.

2015 seçimlerinde önseçimden başarı ile çıkarak CHP Milletvekili adayı oldu. 7 Haziran ve 1 Kasım genel seçimleri ile parlamentoya girmeye hak kazandı.

Erdin Bircan evli ve iki çocuk, bir torun sahibiydi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 18.11.2018 11:54
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