chp li gürer den öğrenci affı teklifi

CHP Niğde Milletvekili ve emek Büroları Merkez Yöneticisi Ömer Fethi Gürer, Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifini TBMM’ye sundu.

“YÜZ BİNLER BU AFFI BEKLİYOR”

Geçtiğimiz yıl “öğrenci affı”nı soru önergesiyle gündeme getiren CHP’li Gürer’e cevap veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, son 3 yılda 956 öğrencinin disiplin cezası aldığını açıklamıştı. Öğrenci affının TBMM'nin uhdesinde olduğunu belirten Selçuk, üniversitelerde 2016 yılında 1507, 2017 yılında 290 ve 2018 yılında İse (16,11.2018 tarihi itibariyle) 516 öğrencinin disiplin cezası aldığını ifade ederek, bir yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alan öğrencinin başka bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmasının önünde bir engel bulunmadığını da dile getirmişti. Fakat "öğrenci affı" henüz çıkmadı. Yüzbinlerce kişi bu affın çıkmasını bekliyor.

2008, 2011 ve son olarak 2014 yıllarında af çıkmış yüz binlerce öğrenci yarım kalan eğitimleri için üniversitelerine dönmüştü.

GÜRER: “KÜÇÜK BİR YANLIŞ, BİR ÖMRE YANSIMASIN”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer gerekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Çeşitli nedenlerle disiplin cezası alan öğrenciler yaptıklarından pişman olmuş olabilirler, onlara bir şans daha tanımak gerekli, hata yaptıkları konularda ayrıca psikolojik destek ve eğitimde sağlanabilir. Genç yaşta yapılan yanlışın bedeli bir yaşamı kapsıyor. Bu nedenle çıkarılabilecek af yasasından belki de yüzlerce öğrenci faydalanacak ve eğitimlerini tamamlayacaktır. Bu konuda bir çalışma yapılması, mağduriyet yaşayan öğrencilerin mağduriyetinin giderilmesine vesile olabilir.

Çeşitli sebeplerle eğitim ortamlarından uzaklaşmak durumunda kalan ve öğrenimini tamamlayamayan Öğrencilerimizin mağduriyetini gidermek için çıkacak olan af yasası önem arz etmektedir.

Şahsi, ailevi, maddi, manevi çeşitli bîr takım problemlerle karşı karşıya kalan eğitime ara vermiş vatandaşlarımız; teröre, ayrışmaya mahal vermediği takdirde ve bu süreç kanunî yollardan yürütüldüğü sürece devlet bu vatandaşların mağduriyetini gidermek zorundadır” ifadelerini kullandı.

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN

KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir,

"GEÇÎCİ MADDE 80- Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü Öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler, hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları koşuluyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, bu maddenin yayımı tarihini izleyen on beş gün içinde Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir."

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

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