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CHP'li Gürer: “Yurt sorununu çözecek önlemler alınmalı”

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, ‘Ülkemizdeki yurt ve pansiyonların sayısı ile 2018 ve 2019 yıllarında buralarda kalan öğrenci sayılarına ilişkin’ yazılı soru önergesine Gençlik ve Spor Bakanından yanıt geldi.

CHP'li Gürer: “Yurt sorununu çözecek önlemler alınmalı”

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, ‘Ülkemizdeki yurt ve pansiyonların sayısı ile 2018 ve 2019 yıllarında buralarda kalan öğrenci sayılarına ilişkin’ yazılı soru önergesine Gençlik ve Spor Bakanından yanıt geldi.

05 Ekim 2019 Cumartesi 08:57
CHP'li Gürer: “Yurt sorununu çözecek önlemler alınmalı”

“DEVLET YURTLARINDA KIZ ÖĞRENCİLER AĞIRLIKTA”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in yazılı soru önergesine yanıt veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı 777 yurt müdürlüğü olduğunu belirterek, “Bu yurtlarda Bakanlığımız yükseköğrenim gören öğrencilerimize 419.121 kız, 254.653 erkek olmak üzere toplam 673.774 kapasite ile barınma hizmeti vermektedir” dedi.

“ÜLKEMİZDEKİ YURT VE PANSİYONLARIN SAYISI…”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ülkemizde bulunan yurt ve öğrenci pansiyonu sayısı ne kadardır? Ülkemizde bulunan özel yurt ve öğrenci pansiyonu sayısı ne kadardır? 2018-2019 eğitim öğretim yılında özel ve devlet yurdunda kalan öğrenci sayısı kaç kişidir? 2018 ve 2019 eğitim öğretim yılında özel ve devlet yurtlarında kalan erkek ve kız öğrenci sayısı ne kadardır? 2018 ve 2019 eğitim öğretim yılında yurtlarda kalan öğrencilerden disiplin suçu işlemesi nedeni ile yurttan atılan öğrenci var mıdır, varsa kaç kişidir?” şeklindeki sorulara yanıt istedi.

“673.774 KAPASİTE İLE BARINMA HİZMETİ”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine yanıt veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı Türkiye genelinde 773, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ise 4 yurt olmak üzere toplamda 777 yurt müdürlüğü bulunmakta olduğunu belirtti. Kasapoğlu, “Bu yurtlarda Bakanlığımız yükseköğrenim gören öğrencilerimize 419.121 kız, 254.653 erkek olmak üzere toplam 673.774 kapasite ile barınma hizmeti vermektedir.

“309 ÖĞRENCİNİN YURTLA İLİŞİĞİ KESİLDİ”

Bununla birlikte; Bakanlığımız yurtlarında barınan öğrencilerden 2018-2019 eğitim öğretim yılında haklarında disiplin işlemi başlatılıp yurttan süresiz çıkarma cezası almaları sebebiyle 309 öğrencinin yurtla ilişiği kesilmiştir” yanıtını verdi.

2019-2020 akademik yılında üniversitelere adım atan 504 bin 271 gençle birlikte, yükseköğretimde öğrenci sayısı 8 milyon 261 bin 457 kişi oldu. Üniversite kenti olan İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde ciddi barınma sorunu var. Tarafımıza bu konuda ulaşan çok kişi oldu. Sayın Bakan, “673.774 kapasite ile hizmet veriyoruz” diyor. Ancak bu rakamlar sorunu çözmek için yetmiyor. Kamudaki yurt sorununu çözecek önlemler alınmalı. Üniversitelere çok ilde ulaşım, araçlar ile sağlanıyor. Öğrenciler eğitim giderleri yanında, konaklama ve ulaşım harcaması ile mağdur oluyor” dedi.

“ÖĞRENCİLER KONAKLAMA VE ULAŞIM HARCAMASI NEDENİYE MAĞDUR”

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “2019-2020 akademik yılında üniversitelere adım atan 504 bin 271 gençle birlikte, yükseköğretimde öğrenci sayısı 8 milyon 261 bin 457 kişi oldu. Üniversite kenti olan İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde ciddi barınma sorunu var. Tarafımıza bu konuda ulaşan çok kişi oldu. Sayın Bakan, “673.774 kapasite ile hizmet veriyoruz” diyor. Ancak bu rakamlar sorunu çözmek için yetmiyor. Kamudaki yurt sorununu çözecek önlemler alınmalı. Üniversitelere çok ilde ulaşım, araçlar ile sağlanıyor. Öğrenciler eğitim giderlerinin yanında, konaklama ve ulaşım harcaması ile mağdur oluyor” dedi.

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Son Güncelleme: 05.10.2019 21:03
Anahtar Kelimeler:
chp li gürer yurt sorununu çözecek önlemler alınmalı
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