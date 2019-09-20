CHP'li Gürer: “İş Müfettişlerinin ataması neden yapılmıyor?”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, müfettişlerin çalışma yaşamında özel ve önemli bir yeri olduğunu hatırlatarak, “Her ne kadar yetki alanları daraltılsa da iş müfettişlerinin varlıkları önemlidir. Devlet adına iş yerlerinde, iş hukuku ve iş sağlığı ve güvenliği yönünde teftiş yapan; Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nda görevli iş müfettişleri, KPSS sınavının ardından, kurum içi yazılı ve sözlü sınavları başararak, iş müfettişi yardımcısı olarak mesleğe başlamaktadır. 2011 ve 2012 yıllarında mesleğe başlayan iş müfettişi yardımcıları olarak, iki senelik çalışmanın ardından refakat dönemlerini tamamlayan ve tek başına teftiş yetkisi verilenler kurum içi yazılı ve sözlü yeterlilik sınavlarını da başararak iş müfettişi olmaya hak kazanmışlardır. Bu zamana kadar rutin olarak birkaç ayda tamamlanan atama süreci seneleri bulmasına rağmen neden tamamlanmamaktadır? Bu süre zarfında, sistemin değişmesi, defalarca bakan değişikliği olmasına rağmen, atamalar gerçekleşmemektedir. İş müfettişi yardımcıları idare mahkemeleri ve Danıştay yoluyla hukuk mücadelesi başlatmak durumunda kalmışlar ve Neticede yargı, iş müfettişi yardımcılarını haklı bulmuştur, atamaların yapılması yönünde kararlar çıkmıştır.

İdare tarafından bir ay içerisinde yerine getirilmesi gereken mahkeme kararlarının aylar sonra uygulanmaya başladığını da belirterek, “Mahkeme kararlarının büyük bir kısmı yerine getirilerek, kararnamesi resmi gazetede yayınlanan 335 iş müfettişi yardımcısının, iş müfettişi olarak atamaları yapılsa da aynı durumda olan ve atama bekleyen, geriye kalan iş müfettişi yardımcılarının mahkeme kararlarına rağmen atamaları yapılmamıştır. Bu durumda olanların bir an önce mağduriyeti giderilmelidir.

Aynı kurumda, aynı işi yapan, aynı mesleki aşamalardan geçerek zor sınavları başaran ve hukuki süreçleri tamamlayan iş müfettişi yardımcısı, artık bir an önce kararnamelerinin yayınlanmasını beklemektedir. Atamaların akıbeti ile ilgili olarak yetkililerden bilgi alamayan iş müfettişi yardımcıları, adaletin adil bir şekilde tesis edilmesini, mahkeme kararlarının uygulanmasını, mağduriyetlerinin giderilmesini ve itibarlarının iade edilmesini beklediklerini ifade etmektedirler ”diye konuştu.

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