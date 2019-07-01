CHP’li Faik Öztrak’tan Flaş Asgari Ücret ve Zam Açıklaması!

Geçtiğimiz günlerde çay, şeker ve benzine yapılan yüksek zamlara değinen Öztrak, ''önümüzde ki günlerde zam yağmuru sürecek'' dedi. ‘’Asgari ücret tek kişinin yaşamasına bile yetmiyor’’ diyen Faik Öztrak, TÜRK-İŞ verilerine göre bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyetinin 2 bin 559 liraya çıktığını vurguladı. TÜİK’in ve Hazine Bakanlığı’nın gerçek enflasyon değerleri hakkında bilgi vermediğini iddia eden Öztrak, ‘’ Bakın, fiyat endeksleriyle oynamak aynı zamanda emeklinin, memurun, işçinin ve enflasyona endeksli olarak gelirlerini elde eden tüm kesimlerin hakkını yemektir. Bu hakkı yiyenler ne bu dünyada ne de öbür dünyada hesap veremezler’’ dedi…

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bugün MYK gündemine ilişkin düzenlediği basın toplantısında konuştu. CHP’li Öztrak yaptığı konuşmalarda asgari ücret ve zam konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Öztrak, son ekonomi gelişmeler hakkında mevcut iktidarı eleştirerek, önümüzde ki günlerde zam yağmuru sürecek iddiasında bulundu.

CHP’li Faik Öztrak’ın konu ile ilgili yaptığı konuşmaları şöyle;

TRAKTÖRÜN DEPOSU 571 TL’YE DOLACAK

Motorin başta tarım ve ulaştırma olmak üzere pek çok sektörde önemli bir girdidir. Çiftçimiz hasada başlamıştır buğday hasadına. Çiftçilerimizin traktörünün deposu bugün artık 552 liraya değil, 571 liraya dolacaktır. Ben çok merak ediyorum çiftçimizin ürününe bu fiyat artışları, maliyet artışları ne kadar yansıtılacaktır, çiftçimizin aldığı desteklere bu maliyet artışları ne kadar yansıtılmaktadır. Benzin zammının da eli kulağındadır. Bu akşam benzine de zam geleceği söylenmeye başlamıştır.ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ZAM YAĞMURU SÜRECEK

Bütçe dengeleri seçim nedeniyle alt üst edilmiştir. Devlet bütçesi bir defalık gelirlerle ayakta durmaktadır. Bu yılın ilk beş ayında, bir defalık gelir ve giderler ayıklandığında, geçen seneye göre, faiz hariç bütçe açığı altıya katlanmış 66 milyar TL’ye ulaşmıştır. Seçimlerden önce çok uyardık: “Seçim için bütçede yapılacak hovardalığın bedelini milletimiz zam ve yeni vergilerle ödeyecek” demiştik. Gelişmeler maalesef bizi haklı çıkarmıştır. Önümüzdeki günlerde de zam yağmurlarının süreceği anlaşılmaktadır.

SORUYORUZ, YANIT ALAMIYORUZ

Milletimiz pazarda, manavda, markette, mutfakta gerçek enflasyonun ne olduğunu görmektedir. Seçim tartışmalarının sıcağında, Damada ve TÜİK’e sorduğumuz bazı sorulara henüz daha yanıt alamadık. TÜİK, Nisan ve Mayıs enflasyon rakamlarının doğruluğuna yönelik kamuoyunda artan kuşkulara ve bununla ilgili sorularımıza henüz bir cevap vermemiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı makam odalarından fiyatlara telefonla müdahale edildiğine yönelik haberler henüz daha yalanlanmamıştır. TÜİK’te çalışanlar üzerinde baskıların arttığına yönelik çok ciddi duyumlar alıyoruz. Elini TÜİK verilerine uzatanlara şunu söylemek istiyorum: “Ne yaparsanız yapın hakikatlerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır.” Hakikatler ortaya çıktığında da tıpkı Brezilya’da, Arjantin’de, Yunanistan’da olduğu gibi bunun sorumluları hesap verirler. Mahkemelerde, yasa önünde hesap verirler.

ASGARİ ÜCRET TEK KİŞİNİN YAŞAMASINA BİLE YETMİYOR

Bugün TÜRK-İŞ çok önemli bir veri açıkladı. Bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 2 bin 559 liraya çıkmış. Yani asgari ücret tek bir kişinin yaşamını sürdürmesine bile artık yetmiyor. Sadece ekonomik değil, jeo-stratejik riskler de her gün artıyor. Ben bu konuya geçmeden önce bir hususun altını çizmek istiyorum. Bakın, fiyat endeksleriyle oynamak aynı zamanda emeklinin, memurun, işçinin ve enflasyona endeksli olarak gelirlerini elde eden tüm kesimlerin hakkını yemektir. Bu hakkı yiyenler ne bu dünyada ne de öbür dünyada hesap veremezler.

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